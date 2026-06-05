「高強度絕育」奏效 動保團體公布北台灣數據：遊蕩犬7年銳減48%

台灣懷生相信動物協會今公布北台灣執行高強度絕育成果，新北市7年間的戶外犬數量銳減48%，北北基桃公立收容所幼犬入所量下降逾88%，新竹縣市推動3年幼犬入所量也減少77%，顯示高強度絕育能有效切斷繁殖來源，而台北市通報遊蕩犬件數也下降92％，呼籲政府持續強化絕育政策，將資源投入戶外家犬源頭管理。

相信動物協會執行長郭璇表示，與大眾熟知的TNR不同，高強度絕育是透過地毯式搜查，掌握有主、無主犬隻狀況，並達到區域內逾8成母犬絕育，族群量才可能下降。

她也強調，長期被放養、管理不足的家犬，才是遊蕩犬補充的主要來源，因此必須透過系統性家戶訪查與主動介入，才能從源頭阻斷遊蕩犬持續增加。

她進一步說，協會與新北市政府合作，自2017年到2024年進行戶外犬族群調查，數據顯示7年間戶外犬數量從3.7萬降至1.9萬，減少幅度48%，母犬絕育比例也從59.9%上升至78.1%，更重要的是，北北基桃公立收容所幼犬入所量下降88%以上；新竹縣市推動高強度絕育至今3年，幼犬入所量也減少了77%，顯示高強度絕育已有效切斷繁殖來源。

她說，農業部每兩年一次的全國調查，全國遊蕩犬於2024年首度反轉向下、減少11.34%，農業部研判「增長趨勢已止住、轉為穩定」。

郭璇分享，最大關鍵是必須花很大心力處理長期被飼主放養、鍊養或籠養在戶外的家犬，據「未主動絕育之戶外養犬飼主樣態調查」顯示，45%的飼主將犬隻視為工具、70%從未帶狗就醫、52%曾讓犬隻繁殖；此外，北台灣高強度絕育計畫10年來絕育的犬隻中，超過6成是有飼主的戶外家犬，而非無主野犬。

齁斑科技社會企業執行長劉晉佑說，從他投入動保工作的初期，台灣流浪犬每年抓10萬隻、殺10萬隻，直到開始走入「系統化的絕育」才改變，證明了「提高絕育強度、精準控制繁殖」，是流浪犬減量的關鍵工作之一。

他呼籲全面檢討絕育的對象與強度，除應持續強化絕育政策，也不能再只是被動補助飼主，必須主動出擊，增加預算、人力，進行系統性的地毯式訪查，針對戶外放養、有繁殖能力的「有主母犬」絕育。

台灣浪愛不流浪關懷動物協會理事長林義智也認為，不能只靠TNR，還必須同步強化飼主責任的宣導與執法，這是高強度絕育成功的最重要配套，也是目前政策最薄弱的一環。

林義智說，協會在南投當地執行TNR，8年都未有顯著成效，直到透過家戶訪查的家犬絕育，絕育超過500隻南投家母犬，遊蕩犬母犬未絕育數量已經下降到二成以下。

農業部動保司副司長陳中興表示，農業部今年首度推動「遊蕩犬社區管理計畫」，補助NGO及在地社區進行系統性的遊蕩犬族群管理，總共有18件申請案，以中南部社區居多，盼日後逐步擴展，才能有效源頭管理；農業部也已提出動保法修正草案，將免絕育申請書從申報制改為許可制。

台灣懷生相信動物協會今偕同中華民國關懷生命協會、台灣浪愛不流浪關懷動物協會、齁斑科技社會企業舉辦「在地實證＋國際科學：提高絕育強度是浪犬減量關鍵」記者會，公布北台灣10年高強度絕育成果，立委郭昱晴、吳思瑤、吳沛憶、洪孟楷、新竹市議員廖子齊、新北市議員陳儀君辦公室主任郭仁澤出席。記者葉冠妤／攝影