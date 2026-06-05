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降低人犬衝突！動保團體籲強化流浪犬絕育 曝減量1關鍵

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
動保團體公布北台灣十年高強度絕育成果，呼籲政府應持續強化絕育政策。示意圖。聯合報系資料照片
動保團體公布北台灣十年高強度絕育成果，呼籲政府應持續強化絕育政策。示意圖。聯合報系資料照片

台灣懷生相信動物協會、中華民國關懷生命協會、台灣浪愛不流浪關懷動物協會等團體在立法院舉辦「在地實證+國際科學：提高絕育強度是浪犬減量關鍵」記者會，公布北台灣十年高強度絕育成果，與會團體共同呼籲，政府應持續強化絕育政策，將資源投入戶外家犬源頭管理，以科學實證推動遊蕩犬減量。

相信動物協會執行長郭璇表示，全國與地方數據都已顯示犬隻數量正在下降。根據農業部每兩年一次的全國調查，全國遊蕩犬數量在連續微幅上升後，於2024年首度反轉向下，減少11.34%，農業部判讀為「增長趨勢已止住、轉為穩定」。

相信動物於新北市進行的戶外犬族群調查則顯示，七年間戶外犬數量減少48%。更重要的是北北基桃公立收容所幼犬入所量已下降88%以上；新竹縣市推動高強度絕育三年後，幼犬入所量也減少77%（計畫仍進行中），顯示高強度絕育已有效切斷繁殖來源。台北市遊蕩犬相關民怨則下降92%，人犬衝突也同步降低。

北台灣高強度絕育計畫十年來絕育的犬隻中，超過六成是有飼主的戶外家犬，而非無主野犬。種種證據顯示，管理不足的家犬，是「遊蕩犬補充」的主要來源，透過系統性家戶訪查與主動介入，才能觸及這些不會自行帶犬隻絕育的飼主，從源頭阻斷遊蕩犬持續增加。針對近期有聲音主張凍結絕育預算，遊蕩犬造成的社會成本來自犬隻數量過多，而非絕育政策本身。若停止或削弱絕育工作，未來需要面對的衝突與成本只會更高。

立委郭昱晴（左起）與吳思瑤上午出席「在地實證+國際科學：提高絕育強度是浪犬減量關鍵」記者會，呼籲政府應持續強化浪犬絕育政策，才能有效減少<a href='/search/tagging/2/流浪犬' rel='流浪犬' data-rel='/2/104941' class='tag'><strong>流浪犬</strong></a>。記者蘇健忠／攝影
立委郭昱晴（左起）與吳思瑤上午出席「在地實證+國際科學：提高絕育強度是浪犬減量關鍵」記者會，呼籲政府應持續強化浪犬絕育政策，才能有效減少流浪犬。記者蘇健忠／攝影

動保團體上午舉辦「在地實證+國際科學：提高絕育強度是浪犬減量關鍵」記者會，公布北台灣十年高強度絕育成果，與會團體共同呼籲，政府應持續強化絕育政策，將資源投入戶外家犬源頭管理，以科學實證推動遊蕩犬減量。記者蘇健忠／攝影
動保團體上午舉辦「在地實證+國際科學：提高絕育強度是浪犬減量關鍵」記者會，公布北台灣十年高強度絕育成果，與會團體共同呼籲，政府應持續強化絕育政策，將資源投入戶外家犬源頭管理，以科學實證推動遊蕩犬減量。記者蘇健忠／攝影

流浪犬 農業部 立法院

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