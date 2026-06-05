台北動物園暑假限定「延長營業」 20周年活動曝光

台北市立動物園每年暑假周六都會延長開放時間至晚間9點，今年迎年20周年，園方邀大小朋友分享歷年夜間開放的回憶紀錄照片，即日起至6月15日開放投稿，入選者將有機會在周年特展展示。另外，動物園6月22日至7月1日休園10天要修繕。

園方為了讓遊客體驗入夜之後的園區氛圍及動物活動樣貌，2006年首次於暑假周六舉辦「嘉年華-ICE動物園」系列活動，首度限定園區延長開放至晚間9點。

動物園說，2008年起夜間延長開放以「動物夏夏叫」為主題，每年夏天推出不同主題概念的活動，歷年來包括動物行為與生態、野生動物保育、環保行動、能源議題等，活動內容還有動物保母講古、野保市集、野保劇場、舞台競賽、夜間電影院、動物體操帶動跳。

園方表示，「動物夏夏叫」舉辦十餘年來，吸引許多民眾期盼在暑假周末夜晚來到動物園共襄盛舉。2024年「夜FUN動物園」、2025年「動物涼一夏」，動物園持續推出夜間開放的限定活動，讓暑假周六夜間遊園的遊客收穫與白天截然不同的體驗。

今年動物園夜間開放迎來20周年，園區將於7、8月暑假共9個周六延長開放至晚間9點。園方邀請遊客翻相簿來投稿（投稿連結：https://forms.gle/C6CUp59MZguhLBMA9），分享那些和家人一起夜遊、觀察夜間動物的驚喜、月光下的園區風景，或曾經參加過的「動物夏夏叫」活動剪影等照片，入選者將有機會展示在兒童動物區「時光走廊」，成為今年夏天夜晚的20周年特展。

動物園提醒，每年例行不對外開放參觀日子即將到來，6月22日至7月1日園區將進行大型修繕工作，透過快速施工期程減緩對動物的干擾，強化遊客休憩與參觀品質，等待暑假與各位再相見。

台北動物園過去曾於暑假周六傍晚在動物園大門廣場舉辦系列活動，例如動物聊天室、野保劇場等。此攝於2020年。圖／台北市立動物園提供

台北動物園夜間開放期間，遊客能體驗動物園與白天截然不同的風貌。此攝於2023年。圖／台北市立動物園提供

台北動物園夜間開放期間各種動物主題的保母講古深受遊客喜愛。此攝於2025年。圖／台北市立動物園提供

台北動物園2024年夜間開放夜FUN動物園，曾經規畫夜間觀察體驗。圖／台北市立動物園提供