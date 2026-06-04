難過！台灣3月出生東方白鸛幼鳥 疑遭風機腰斬…斷成兩截

今年3月在台灣出生的3隻的瀕危珍稀東方白鸛幼鳥，1個多月來離巢隨親鳥在濁水溪河口學習覓食，不料，鳥友所擔心的事，今天清晨發生了！其中一隻幼鳥，今晨被發現鳥體斷成兩截，慘死在濁水溪北岸彰化大城的一隻風機下方，推測是昏暗飛行中遭風機擊中，當場慘死，鳥友萬般不捨，已通報農業部生物多樣性研究所進一步調查處理。

麥仔寮文化協會理事長吳明宜也是鳥友之一的吳明宜說，今晨五時許，有大城鄉農在濁水溪河床的一支風機不遠處，發現一隻大鳥死亡，身體被被切成兩半，仔細一看，竟是大家所關心的東方白鸛，馬上通報鳥友，並將死亡的鳥體送抵該協會，立刻通報農業部生物多樣性研究所和雲林縣府農業處派員趕來了解。

吳明宜說，這隻東方白鸛從體型研判應該是三隻幼鳥中的公鳥「二寶」，確實的資料有待農業單位做進一步調查，但可確定的是幼鳥遭擊死亡午誤。自從去年十二月東方白鸛來雲林二崙電塔築巢並產下三隻幼鳥數月來，許多鳥友無時無刻守在現場記錄追縱牠們生活樣態，尤其今年五月幼鳥起飛離巢隨親友覓食學飛，所有鳥友無不感動，也成了國際保育界關注的焦點。

吳明宜說，幼鳥離巢這一、兩個月來，鳥友很擔心除了河口密集的電塔和高壓電線，曾有一度碰觸電線，幸無大礙，此外還有河口大批流浪犬追鳥，大家都很嚴密的監控留意其動向，但大家所擔心的事終究還是發生，今晨其中一隻幼鳥發生不幸，地點靠近彰化大城萬和宮附近的風機下方。

農政單位今早獲報趕往現場查看遭風機擊中的東方白鸛，大家感到萬般不捨，吳明宜等人建議將這隻幼鳥製成本永通留念，此外對於其東方白鸛未來的保護應要更加嚴講。不過，濁水溪口廣設風機和電塔，保護野生飛鳥本就困難。

這次東方白鸛在台灣的雲林築巢繁衍，不僅是台灣首例，更也寫下全球緯度最低繁殖的紀錄，日本等國際愛鳥人士相當重視，如今發生不幸，愛鳥人士期能借鏡國外經驗，設法保護其生存的東方白鸛。

眾所矚目在台灣出生第一隻東方白鸛今晨被發現疑遭風機擊中，鳥體幾成兩截慘死風機下方。記者蔡維斌／翻攝

眾所矚目在台灣出生第一隻東方白鸛今晨被發現疑遭風機擊中，鳥體幾成兩截慘死風機下方。記者蔡維斌／翻攝

眾所矚目在台灣出生第一隻東方白鸛今晨被發現疑遭風機擊中，鳥體幾成兩截慘死風機下方。記者蔡維斌／翻攝

眾所矚目在台灣出生第一隻東方白鸛今晨被發現疑遭風機擊中，鳥體幾成兩截慘死風機下方，農政單位處理丈量紀錄死亡情況。記者蔡維斌／翻攝

眾所矚目在台灣出生第一隻東方白鸛今晨被發現疑遭風機擊中，鳥體幾成兩截慘死風機下方。記者蔡維斌／翻攝