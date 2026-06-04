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讓愛在思念中昇華！法鬥「妹妹」精神不滅　飼主捐贈溫暖動物之家

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
法鬥犬「妹妹」長大以後睡覺也是很可愛。圖／新北市農業局提供
法鬥犬「妹妹」長大以後睡覺也是很可愛。圖／新北市農業局提供

民眾阿梅心愛的12歲法鬥犬「妹妹」罹癌走完生命旅程，為了感念牠多年陪伴，一群好友共同響應將思念轉化為守護流浪動物實質動力，聯合捐贈19箱罐頭飼料給新北市立瑞芳動物之家，將愛化作更多生命希望。

瑞芳動物之家站長王嚴緖指出，在休閒船上當廚師的阿原師傅曾於110年邀集釣魚同好將漁獲轉售所得購買飼料捐贈，熱心同好之中的阿梅小姐近日痛失愛犬，將飼養基金結餘透過阿原師傅再度發起募資捐贈。

阿梅回憶說，「妹妹」剛出生40天便進入她的生命中，每3小時要餵一次奶，每次打疫苗都過敏，必須打抗敏針緩解不適，12年又10個月相伴充滿甜蜜記憶，彼此像母女、家人、情人相互依靠，心中滿是喜悅與愛。

新北市動保處表示，毛寶貝是一輩子的家人，雖然牠們的壽命不長，卻可為生活注入喜悅與回憶。有意飼養必須事前做好功課、願意長期陪伴、不輕易遺棄。民眾若欲認養犬貓可到新北市動保處官網「認養專區」搜尋8個動物之家的犬貓資訊尋找緣分。

12歲法鬥犬「妹妹」走完生命旅程，<a href='/search/tagging/2/飼主' rel='飼主' data-rel='/2/251037' class='tag'><strong>飼主</strong></a>阿梅為了感念牠多年陪伴，號召好友將思念轉化為守護流浪動物實質動力，聯合捐贈19箱罐頭飼料給新北市立瑞芳動物之家，將愛化作更多生命希望。圖／新北市農業局提供
12歲法鬥犬「妹妹」走完生命旅程，飼主阿梅為了感念牠多年陪伴，號召好友將思念轉化為守護流浪動物實質動力，聯合捐贈19箱罐頭飼料給新北市立瑞芳動物之家，將愛化作更多生命希望。圖／新北市農業局提供

法鬥犬「妹妹」小時後睡覺的萌樣。圖／新北市農業局提供
法鬥犬「妹妹」小時後睡覺的萌樣。圖／新北市農業局提供

動物之家 基金 飼主

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