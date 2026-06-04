台東三和定置漁場驚見雙鯨鯊誤闖 漁民成功搶救野放

台東縣太麻里鄉三和定置漁場昨出現罕見景象，兩隻成年鯨鯊意外游入定置網內，其中一隻體長約10公尺、重達10公噸，另一隻體長約6公尺、重約6公噸。面對這兩頭海中巨獸，漁民不敢大意，歷經1個多小時的努力，最終成功將牠們毫髮無傷地送回大海。

三和定置漁場因鄰近黑潮海域，海洋資源相當豐富，不僅是當地重要漁場，也吸引不少民眾前來選購現撈漁獲。由於定置網設置於魚群洄游路徑上，偶爾也會有大型海洋生物誤闖，其中以鯨鯊、海龜及海豚等保育類動物最受關注。

定置漁場業者表示，昨天上午作業時發現網內竟有兩隻體型龐大的鯨鯊受困，由於鯨鯊屬保育類野生動物，大家立即依照友善漁法及相關通報程序處理，並暫停部分作業，全力協助脫困。

現場兩隻鯨鯊在網內緩慢游動，漁民駕駛漁船配合潮流及鯨鯊動向，小心翼翼地將網具逐步鬆開，避免碰撞或造成擦傷。面對動輒數公噸重的龐然大物，每個步驟都格外謹慎。

經過超過1個小時的努力後，兩隻鯨鯊終於順利游出定置網，重新回到大海懷抱。現場漁民看到牠們緩緩游離後，也都鬆了一口氣。

近年政府持續推廣友善漁法，要求定置漁場若發現保育類海洋生物誤捕，須立即通報並優先協助釋放。台東沿海漁民也逐漸累積相關經驗，從過去的被動應對，轉變為主動保育，讓漁業生產與海洋生態能夠兼顧。

有漁民說，看到這麼大的鯨鯊出現在眼前雖然震撼，但大家心裡只有一個念頭，就是「讓牠們平安回家」。當兩隻鯨鯊順利游向外海時，所有人的辛苦也都值得了。