新聞眼／拒以鄰為壑 南二都「親兄弟明算帳」

高雄市的遊蕩犬遭台南龍崎居民撞見疑似「跨界丟包」，經查晶片來源確實無誤，高市動保處推稱是新進人員不熟行政區域界線，台南市長黃偉哲雖委婉回以「不能把麻煩推給鄰居」，實則已與高雄劃清界線，要求高雄勿「以鄰為壑」。

黃偉哲與高雄市長陳其邁在六都中同屬綠營首長，各擁一片天，亦是政壇好兄弟，但遇上侵門踏戶的犬隻丟包問題，因涉及當地生態及居民安危，為了維護轄區人民利益，即使親兄弟，恐怕也需明算帳。

黃偉哲直言，高市動保處以新進人員「不熟悉行政區域界線」的理由難以令人信服，其實道出許多民眾心聲。若連公務執行都搞不清楚區域界線，如何讓民眾相信犬隻回置的地點是經過嚴謹評估？或無任何刻意縱放的意圖？因此這起風波，不僅讓高雄背上「跨界丟包」惡名，更重創政府的公信力。

遊蕩犬之所以需絕育後回置，主要問題是收容空間不足，因此回置從來不是解方，而是不得已的權宜措施。但犬隻絕育後不再繁殖，不代表不會追車、不會攻擊家畜，更不代表不會傷人。高雄過去有不少慘痛案例，遊蕩犬攻擊泅泳長者致死、咬傷民眾、獵咬梅花鹿等案件，樁樁都引發社會震撼。

此次台南龍崎居民反彈激烈，正因為許多人早已飽受犬隻侵擾之苦。當地方還在為自身遊蕩犬問題頭痛，卻看見外縣市公務車載犬進入山區，誰能接受？高雄市動保處這回「出包」，代表對工作人員勤教不足，又無能解決收容中心爆量問題，這等「狗」問題若搞得兩位市長年底「畢業」之前鬧不和，恐怕更罪加一等。