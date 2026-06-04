跨界丟包！高雄浪犬野放台南稱「不熟界線」 黃偉哲下令徹查

台南市民目擊高雄市動保處車輛疑似載運犬隻進龍崎山區野放，引發地方反彈。議員質疑台南遊蕩犬問題未解，高雄卻涉嫌「跨界丟包」。高市農業局表示，因新進人員不熟悉行政區界線才誤將犬隻載往龍崎，台南市長黃偉哲強調，台南與高雄雖為友善鄰里城市，但不能把自身問題交由鄰居承擔，要求高雄市府將這批犬隻全數領回。

高市動保處解釋，因市區收容所空間有限，所方抓捕田寮區遊蕩犬後施打疫苗結紮，並規畫回置原處，但由於當地產業道路彎曲複雜且鄰近台南龍崎，導致工作人員誤闖，被告知當下已立即向台南市府致歉，五隻遊蕩犬會盡速領回，後續加強所方人員教育，避免車輛再誤闖其他縣市。

黃偉哲強調，「不清楚縣市邊界」的理由難以令人信服，因此將啟動跨局處專案小組，由警察局協助釐清相關車輛進出軌跡，要求高市府須把這批犬隻全數領回。

南市議員吳禹寰質詢指出，龍崎居民近期發現有車輛多次載犬隻出沒在南坑里產業道路，報案調閱監視器，發現竟是高市動保處車輛，南市動保處在當地捕捉到的遊蕩犬，晶片登記來源確實也來自高雄。

他痛批，當地許多養雞農戶長期飽受遊蕩犬攻擊之苦；山區許多長者更因犬群聚集、吠叫，遭追逐而害怕，但為何高雄遊蕩犬總出現在台南龍崎？既是政府單位公務，為何要跨區作業？這種跨界丟包的行為，不僅危及當地安全與生態，更讓龍崎居民感到被蔑視，「龍崎難道已淪為他縣市處理遊蕩犬的棄犬場」？

南市農業局長李芳林說明，龍崎屬於高生態敏感區，市府絕不會回放遊蕩犬，然而去年就曾發生類似情況，因此當地里長會注意外來車輛，第一時間發現即聯繫高市農業局，對方指是「新進人員不熟悉行政區域界線」，導致誤將犬隻載往龍崎野放。

動保處表示，當天捕捉到五隻遊蕩犬，其中兩隻晶片登記來源為高雄燕巢收容所，其餘三隻已絕育，高雄市針對遊蕩犬的野放方式與台南不同，本周會與高雄市動保處聯繫處理。