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警車輾過愛犬竟當眾「開槍安樂死」！澳洲警殘忍執法 冷血畫面曝光引爆民眾怒火

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲昆士蘭日前發生一起駭人的執法爭議，警察不慎開車輾過一隻由15歲少女所飼養的寵物犬釀成重傷，孰料警方沒有立即將狗狗送往動物醫院搶救，反而在群眾圍觀狀況下「開槍安樂死」。示意圖／ingimage
澳洲昆士蘭日前發生一起駭人的執法爭議，警察不慎開車輾過一隻由15歲少女所飼養的寵物犬釀成重傷，孰料警方沒有立即將狗狗送往動物醫院搶救，反而在群眾圍觀狀況下「開槍安樂死」。示意圖／ingimage

澳洲昆士蘭日前發生一起駭人的執法爭議，警察不慎開車輾過一隻由15歲少女所飼養的寵物犬釀成重傷，孰料警方沒有立即將狗狗送往動物醫院搶救，反而在群眾圍觀狀況下「開槍安樂死」。

綜合外電報導，澳洲昆士蘭西北部的伊薩山（Mount Isa）周日（上月31日）發生一起令人震撼的意外，當地警方開車時，路旁突然竄出一隻小狗，無奈警方因視線死角閃避不及，當場輾過造成狗狗重傷。

根據社群流傳的現場畫面，一名員警站在重傷的狗狗身旁，不顧一旁還有圍觀群眾，逕自拔槍朝狗狗開火。現場群眾瞬間崩潰尖叫，更有女子悲憤痛斥警方：「那是一隻寵物，那是小女孩的狗！」

殘忍畫面曝光後，當地民眾群情激憤，原來這隻狗狗名叫史默基（Smokey），飼主是名為庫萊亞-吉恩（Kulaia-Gene Surha）的15歲少女。面對這起悲劇，少女的祖母莎琳（Sharlene Boddy）表示，史默基是孫女心靈脆弱時最重要的安慰與寄託。

莎琳指出，當警方告知要開槍時，她震驚之餘趕緊叫人把孫女帶走，以免留下陰影。她更質疑警方為何不將狗送往鎮上的獸醫診所進行人道處置，甚至在開槍前完全沒有疏散或警告周邊居民，亦未用肉體圍成圓圈來遮擋公眾視線，導致街上的孩童與家庭被迫目擊了前後高達三聲槍響的殘忍過程。

面對鋪天蓋地的輿論譴責，昆士蘭警方強調，事發當時高階警官在3分鐘內便火速趕抵現場，經評估發現小狗遭受極嚴重的創傷且陷入極度痛苦，為了防止動物遭受長時間的煎熬，才迫不得已做出就地安樂死的決定。

警方發言人最後補充，管理階層事後已重新檢視了警員隨身佩戴的密錄器畫面，證實動物的傷勢確實毫無存活機率，並重申同仁在當下做出了正確且合適的判斷。雖然這起不幸事件對涉事警員、狗主人以及整個社區都帶來了沉重的創傷，但官方依舊維持立場，認定這在當時是唯一可行且最人道的解決方案。目前高階警官已前往與受害家屬進行溝通。

寵物 警察

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