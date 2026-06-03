影／7米鯨鯊誤闖定置網 溫柔野放吸引70萬網友爆讚

宜蘭頭城鎮外海有一頭長7公尺、重達4噸的青少年鯨鯊，疑似追隨海流覓食，意外誤闖龜山島附近的定置漁場，幸好定置網屬被動式漁法，讓這頭貪吃的珍稀保育類巨獸得以幸運保命，鄭姓漁民發現後化身溫柔保母，友善放流。這段影片po出，吸引逾70萬次觀看，大讚教科書級的生命教育。

臉書粉專「龜山島定置漁場」今天PO出這段野放影片後引發廣大迴響，獲得網友熱烈點讚。漁民對鯨鯊呼喚著：「來喔，準備放生喔...」，小心翼翼用繩索套住鯨鯊尾部，藉由漁船動力緩緩將其引導出網具範圍，為確保萬無一失，直到確認海水深度足夠且遠離網具後才解開。

看著鯨鯊重獲自由後，愉悅擺尾、揚鰭緩緩游向深海的背影，讓人看了感動。這段影片吸引逾70萬次觀看，超過1.2萬人按讚，網友直呼絕對是「最棒的生命教育」、「希望全台漁民跟你們學」、「教科書級別畫面，辛苦了團隊」、「比那一堆白癡放生團體好太多」、「好人一生平安」。

鄭姓業者透露，隨著政府與民間重視保育，近年鯨鯊數量真的有感增加，今年全台定置網野放海龜紀錄已達上千次，鯨鯊亦有3至4百次，顯示台灣東部海域生態系正趨於穩定。

縣府農業處長李新泰說，鯨鯊自2008年起全台禁捕，並於2020年公告列為「珍稀類保育類野生動物」，漁民在海上若意外誤捕，必須遵循「立即通報」與「就地放生」兩大核心原則，絕對不可私自將保育類個體留存或宰殺販售。