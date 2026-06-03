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【動物冷知識】白蟻其實不愛吃木頭？超過6成靠「吃土」維生

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

說到白蟻，許多人腦海中浮現的，大概都是一群躲在木頭裡大快朵頤，最後把房屋啃得千瘡百孔的可怕害蟲。

但你知道嗎？真正會危害房屋木材的白蟻，其實只佔所有白蟻種類中的極少數。

白蟻不吃木頭那吃什麼？今天就讓我們一起來看看，三個關於白蟻食性的動物冷知識吧🐜✨

許多人以為白蟻都靠啃木頭維生，但事實上，會危害房屋和建築木材的白蟻只佔所有白蟻種類的約 4%。相反地，超過 60% 的白蟻主要以土壤為食，是名副其實的「吃土專家」！

他們每天穿梭於土壤之中，吞食大量泥土，並不是因為嘴饞，而是為了攝取土壤裡豐富的腐植質、有機碎屑，以及微生物分解後留下的營養物質。這群腳踏實地的「吃土白蟻」，不斷翻動土壤、分解有機物，在生態系中扮演著重要角色，堪稱大自然的免費翻土機與清道夫！

接下來登場的是「草白蟻科」的成員。顧名思義，這一類白蟻主要以草本植物為食，而不是木材。

草白蟻大多生活在較為乾燥的環境中。為了避免高溫和天敵的威脅，他們通常會選擇在夜間、清晨或天氣較涼爽的時段離開巢穴覓食。工蟻會大量收集枯草、草葉以及其他植物碎屑，再將這些植物材料搬運回地下巢穴中食用。

雖然他們不像許多人印象中的白蟻那樣專門啃食木頭，但同樣扮演著重要的分解者角色。透過持續收集和分解植物殘體，草白蟻能將植物中的養分重新釋放回土壤，成為生態系物質循環中不可或缺的一環。

大白蟻亞科的白蟻，他們在江湖上有個更響亮、更專業的稱號，叫做「培菌蟻」！

這群白蟻不吃現成的，他們自己當農夫！培菌蟻會與「蟻巢傘屬」的菌菇形成一種極度親密的互利共生關係。

工蟻會收集枯葉、木屑和其他植物材料，經過消化後排出糞便，堆積成特殊的菌圃結構。所謂菌圃，就是白蟻把植物碎屑、枯葉與排泄物堆積在巢內特定區域，當作真菌生長的培養基。蟻巢傘屬真菌在這些菌圃上生長，進一步分解植物纖維，將原本難以消化的養分轉化成更容易吸收的形式，成為白蟻的重要食物來源。

這種共生關係已經演化得極為緊密。蟻巢傘屬真菌幾乎完全依賴白蟻提供適合的生長環境與培養基質；而白蟻也仰賴真菌協助分解植物材料。少了任何一方，另一方都難以維持原有的生活方式。

從某種角度來看，培菌蟻可說是地球上少數會主動「種植作物」的動物之一。早在人類發展農業之前，他們就已經在地下巢穴中經營著屬於自己的真菌農場了。

參考資料：123

帽子-Hatto

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