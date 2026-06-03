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高雄遊蕩犬「跨界丟包」台南？ 議員怒：監視器拍到高雄動保處車輛進山區

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南龍崎山區近期出現不少遊蕩犬，疑似被其他縣市「跨界丟包」，經南市動保處調查，部分犬隻晶片來源竟是來自高雄。圖／南市動保處提供
台南龍崎山區近期出現不少遊蕩犬，疑似被其他縣市「跨界丟包」，經南市動保處調查，部分犬隻晶片來源竟是來自高雄。圖／南市動保處提供

高雄市遊蕩犬疑「跨界丟包」野放台南？台南市議員吳禹寰今質詢時指出，有多名龍崎居民目擊疑似高雄市動保處車輛載運犬隻，跨越行政區界線，進入龍崎山區產業道路野放，此舉引發地方強烈抗議，居民更怒轟龍崎難道已淪為他縣市處理流浪犬的「棄犬場」？要求市府強力徹查。

吳禹寰表示，龍崎居民近期發現山區遊蕩犬增加，且有車輛多次載著犬隻出沒在南坑里產業道路，經報案請警方協助調閱監視器，發現該車牌竟是高雄市動保處車輛，南市動保處在當地捕捉到的遊蕩犬登記來源確實來自高雄。

吳禹寰痛批，「為何高雄的遊蕩犬總是出現在台南龍崎？」既然是政府單位公務執行，為何要跨區作業？且台南遊蕩犬自身都還未解決，如今卻出現這種「跨界丟包」的行為，不僅讓龍崎居民感到被蔑視，更對當地的安全與生態造成威脅。

他提到，當地許多養雞農戶長期飽受流浪犬攻擊之苦，損失慘重；山區許多長輩更因犬群聚集、吠叫，甚至追逐路人相當害怕，鄉親更發起連署陳情書，希望台南市政府重視。吳禹寰今也當場將陳情書遞交給市長黃偉哲，並要求徹查此案，並給龍崎鄉親一個明確的交代。

對此，南市農業局長李芳林說明，龍崎因經專家學者評估屬於高生態敏感區，市府絕不會把遊蕩犬回置在當地，然而，去年就曾發生類似情況，因此當地里長也注意外來車輛，第一時間發現後就聯繫高雄市農業局，對方初步辯稱是「新進人員不熟悉行政區域界線」，導致誤將犬隻載往龍崎野放。

動保處表示，當天捕捉到的5隻遊蕩犬，其中2隻有晶片，登記來源確實為高雄燕巢收容所，其餘3隻則已實施絕育，而高雄市針對遊蕩犬的野放方式與台南不同，本周會再與高雄市動保處聯繫拜訪，妥善處理遊蕩犬隻。

黃偉哲強調，台南與高雄雖是友善鄰里城市，但「不清楚縣市邊界」的理由難以令人信服，更不能將自身問題推給鄰居處理，因此，將啟動跨局處專案小組，並由警察局協助釐清相關車輛進出軌跡，要求高雄市府必須將這批犬隻全數領回。

台南市議員吳禹寰（右）今質詢時爆出，多名龍崎居民目擊疑似高雄市動保處車輛載運犬隻，跨越行政區界線，進入龍崎山區產業道路野放，此舉引發地方強烈抗議，龍崎難道淪為他縣市處理流浪犬的「棄犬場」？要求市府強力徹查。圖／取自南市議會直播
台南市議員吳禹寰（右）今質詢時爆出，多名龍崎居民目擊疑似高雄市動保處車輛載運犬隻，跨越行政區界線，進入龍崎山區產業道路野放，此舉引發地方強烈抗議，龍崎難道淪為他縣市處理流浪犬的「棄犬場」？要求市府強力徹查。圖／取自南市議會直播

台南近期傳有遊蕩犬被「跨界丟包」到龍崎，讓當地居民飽受遊蕩犬困擾，市議員吳禹寰（左）今質詢時將陳情書遞交給台南市長黃偉哲（右），要求市府徹查。記者萬于甄／攝影
台南近期傳有遊蕩犬被「跨界丟包」到龍崎，讓當地居民飽受遊蕩犬困擾，市議員吳禹寰（左）今質詢時將陳情書遞交給台南市長黃偉哲（右），要求市府徹查。記者萬于甄／攝影

高雄 流浪犬 台南

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