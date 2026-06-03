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毛孩心臟病難察覺？台日權威推居家監測 揪出熟睡時奪命訊號

聯合報／ 記者顏甫珉／即時報導
台日心臟專科臨床研究與監測技術研討會現場。圖／專心動物醫院提供
台日心臟專科臨床研究與監測技術研討會現場。圖／專心動物醫院提供

許多毛孩飼主最害怕的，就是半夜突然聽到寵物呼吸不順，卻無法判斷嚴重程度。毛孩不舒服的訊號往往難以察覺，尤其像小型犬常見的二尖瓣疾病或貓咪的心肌病，初期幾乎沒有明顯症狀，導致許多飼主在毛孩開始劇烈喘氣、持續咳嗽甚至昏厥時才緊急送醫，卻往往已經錯過了黃金救援時機。

為了翻轉這樣的照護困境，專心動物醫院引進在日本已取得醫療器材認證的PetVoice生理監測系統。這款專為犬貓設計的智慧項圈，能在家中二十四小時持續記錄毛孩在安靜、放鬆狀態下的心率與呼吸頻率等十六項關鍵數據，讓動物醫療從診間延伸到日常生活。台日心臟權威日前也共同舉辦研討會，探討如何透過居家連續監測，掌握寵物夜間與休息時的細微波動，提早發現病程的惡化訊號。

這套系統與一般僅記錄活動量的寵物裝置不同，它高度聚焦於心臟病程的觀察。例如系統具備獨家的呼吸變異性監測，當毛孩安靜時的呼吸數據連日出現異常波動，就可能是病情惡化或肺水腫的前兆。日本臨床研究也指出，罹患心臟病的犬隻在病情加重時，居家監測到的安靜呼吸率會明顯上升，若能在此時及早發現並積極投藥，就能在演變成重症前成功挽救毛孩的生命。

隨著數位健康科技發展，寵物照護也正式走向數據化時代。這項技術不僅舒緩了飼主無法判別症狀的焦慮，更讓飼主能帶著日常紀錄與獸醫共同參與醫療決策。目前台灣也正持續累積在地數據，希望建立專屬的犬貓健康資料庫，讓每一次的居家監測紀錄都能轉化為守護毛孩生命的強大後盾。

台日心臟專科臨床研究與監測技術研討會。圖／專心動物醫院提供
台日心臟專科臨床研究與監測技術研討會。圖／專心動物醫院提供

台日心臟專科臨床研究與監測技術研討會中，專心動物醫院廖英帆CEO（左）及林衍德總監(右)。圖／專心動物醫院提供
台日心臟專科臨床研究與監測技術研討會中，專心動物醫院廖英帆CEO（左）及林衍德總監(右)。圖／專心動物醫院提供

PetVoice生理監測系統，可當成項圈使用。圖／專心動物醫院提供
PetVoice生理監測系統，可當成項圈使用。圖／專心動物醫院提供

心臟病 飼主 貓咪

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