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盛夏蟲媒大作戰！新北動保處改良「捕蠅神器」獵殺2大吸血害蟲

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
豬隻身上的牛虻或廄刺蠅，皮膚一有傷口立即吸引更多同伴爭相叮咬吸血。圖／新北市動保處提供
豬隻身上的牛虻或廄刺蠅，皮膚一有傷口立即吸引更多同伴爭相叮咬吸血。圖／新北市動保處提供

夏季高溫是病媒昆蟲繁殖高峰期，新北市動物保護防疫處提醒畜牧場慎防「牛虻」與「廄刺蠅」兩大吸血害蟲，今年並改良自製物理防治捕蠅神器發放農戶使用，實測只需1天就可密密麻麻捕獲龐大數量，看起來可怕但超有效。

動保處指出，許多農戶常誤以為畜舍內嗡嗡作響的只是普通家蠅，實際上危害最大的是「牛虻」與「廄刺蠅」。牛虻體型巨大、飛行神速，雌蟲口器如利刃，能輕易劃破動物皮膚舔吸血液，廄刺蠅體型雖似普通家蠅，亦有堅硬黑色口針且雌雄成蟲皆具吸血習性。

乳牛、豬隻遭叮咬會因劇烈疼痛暴躁不安，長期處於熱緊迫與焦慮狀態，進而引發皮膚潰爛、泌乳量及體重下滑造成嚴重經濟損失，且兩類害蟲常在不同個體間輪流吸血，極易傳播重大動物疫病，是畜牧場生物安全防疫上的頭痛問題。

今年動保處除發放專用消毒水、捕蠅紙、捕蠅燈等防治物資，並利用廄刺蠅與牛虻喜好停歇於明亮、反光白牆的特殊趨性，改良自製「白色瓦楞板噴塗透明捕蠅膠」新式誘蠅裝置給農戶使用，懸掛於畜舍周邊可大幅降低家畜被叮咬頻率，效果顯著。

養豬戶林先生說，往年每到端午節、夏至前後，豬群常遭瘋狂叮咬，痛到躁動跳腳踢腹，甚至焦慮互相咬尾，導致不想吃飼料逐漸變瘦，對畜牧場造成極大損失。

最近採用消毒水與物理誘捕雙管齊下，尤其是白色瓦楞板噴透明捕蠅膠懸掛在豬舍外圍光線充足的地方，利用吸血蠅喜歡白色反光的趨性，掛上去才一天，整張白板就密密麻麻黏到變成黑色，誘捕成果很好。

動保處表示，發放消毒水、防蠅物資與物理捕捉屬於輔助之計，若要徹底杜絕蟲害公害，須從牧場「環境自主管理」做起。尤其應落實清除孳生源、割除周邊雜草、架設防蟲紗網、強化風扇對流、定期清消等五大防蠅綜合管理。

依動物傳染病防治條例規定，畜牧場動物所有人或管理人有義務落實飼養場所及設備消毒、環境改善、動物隔離、病媒驅除等措施，否則可視同違反防疫規定裁處3至15萬罰鍰。提醒農戶積極配合夏日防疫、善用動保處發放的防蠅物資。

新北市動保處改良自製「白色瓦楞板噴塗透明捕蠅膠」新型誘補裝置給農戶使用，養豬戶實測只需1天，整張白板就密密麻麻黏到變成黑色，誘捕效果很不錯。圖／新北市動保處提供
新北市動保處改良自製「白色瓦楞板噴塗透明捕蠅膠」新型誘補裝置給農戶使用，養豬戶實測只需1天，整張白板就密密麻麻黏到變成黑色，誘捕效果很不錯。圖／新北市動保處提供

夏季高溫是病媒昆蟲繁殖高峰期，新北市動物保護防疫處提醒畜牧場慎防「牛虻」與「廄刺蠅」兩大吸血害蟲，豬隻若遭叮咬受傷，皮膚結痂至少需要1至2個月復原期。圖／新北市動保處提供
夏季高溫是病媒昆蟲繁殖高峰期，新北市動物保護防疫處提醒畜牧場慎防「牛虻」與「廄刺蠅」兩大吸血害蟲，豬隻若遭叮咬受傷，皮膚結痂至少需要1至2個月復原期。圖／新北市動保處提供

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