罕見反嘴鴴孵蛋中…流浪犬闖布袋鹽田吞鳥蛋 鳥會痛心：繁殖夢碎

嘉義縣布袋沿海長期受流浪犬侵擾，不僅影響居民生活與觀光環境，更對珍貴鳥類繁殖造成威脅。高雄野鳥學會近日透過架設認養鹽田的自動相機，拍攝到令人痛心一幕，一對反嘴鴴辛苦孵育2顆鳥蛋，竟遭流浪犬叼走吞食，讓志工守護期待瞬間化為泡影。

鳥會志工說，5月在認養觀察的布袋鹽田，發現一對反嘴行交尾繁殖，母鳥產下2顆鳥蛋後，雌雄鳥輪流守護、日夜孵蛋。由於反嘴鴴在台灣繁殖紀錄少見，鳥會設置自動相機監測，記錄完整繁殖過程，豈料，5月25日拍攝畫面顯示，有隻流浪犬闖入，直接將2顆鳥蛋叼起帶走食用，原本充滿希望繁殖計畫宣告失敗。志工看到影像十分難過，直言「好不容易等到反嘴鴴在布袋鹽田繁殖，卻因流浪犬入侵功虧一簣。

鳥會指出，流浪犬對沿海濕地生態造成衝擊已非個案，包括東方環頸雉、高蹺鴴、小燕鷗等多種在地面築巢水鳥，都面臨鳥蛋遭掠食、幼鳥遭追逐甚至咬死風險。由於鹽田、魚塭與濕地地形開闊，鳥類巢位缺乏遮蔽，一旦有流浪犬闖入，往往難以逃避威脅。布袋鹽田吸引候鳥棲息，流浪犬存在，嚴重影響候鳥棲息繁殖，反映濕地生態面臨流浪犬危機，值得各界正視。

反嘴鴴全身黑白羽色為主，擁有細長上翹黑色嘴喙及藍灰色長腳，前額、頭頂、後頸及部分翅膀羽毛呈現鮮明黑色，背部帶黑色斑塊，雌雄外觀相近。棲息鹽田、濕地、湖泊及魚塭等沿海環境，在台灣屬較罕見候鳥，雖有穩定度冬族群，但繁殖紀錄稀少。

嘉縣家畜疾病防治所表示，沿海部分流浪犬套上矯正棍，作後續捕捉及安全管控識別，近期發現部分犬隻矯正棍疑遭人拆除，甚至被套上項圈，導致外界誤認有飼主，增加管理難度，讓犬隻在外活動，流浪犬危害野生鳥類，影響公共安全，呼籲愛狗人士切勿私自拆除矯正棍，勿餵食流浪犬，避免助長群聚繁殖。對有攻擊性或危害生態及公共安全的犬隻，將優先捕捉安置。

地方人士認為，流浪犬管理不只是動保或捕犬問題，更攸關生態保育、公共安全與野生動物存續重要課題。此次反嘴鴴巢蛋遭掠食事件，再次敲響警鐘，如何在動保與生態保育取得平衡，成為亟待面對重要課題。

嘉義縣布袋沿海長期受流浪犬侵擾，不僅影響居民生活與觀光環境，更對珍貴鳥類繁殖造成威脅。高雄野鳥學會近日透過架設認養鹽田的自動相機，拍攝到令人痛心一幕，一對反嘴鴴辛苦孵育2顆鳥蛋，竟遭流浪犬叼走吞食，讓志工守護期待瞬間化為泡影。記者魯永明／翻攝