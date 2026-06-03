花蓮小黑熊野放 族人祝平安長大

花蓮卓溪鄉立山村三笠山部落去年有隻不到一歲的小黑熊跑到工寮覓食，林業及自然保育署花蓮分署與族人誘捕後，送往野灣野生動物保育協會照養與訓練，昨在卓溪鄉山區野放，布農族人命名黑熊為「將（Ciang）」，祝福牠平安長大。

分署表示，小熊去年十一月誘捕時，體重僅十二點三公斤，體態消瘦且營養不良，經照養後，健康狀況穩定，體重已增至卅七點七公斤。從四月起，開始森林野訓場域實地野外適應訓練，包括自然覓食、攀爬、環境適應等能力培養，並針對人類趨避及回避行為觀察，順利通過野放評估。

分署指出，野放前，由卓溪鄉總頭目田清興主持祈福及命名儀式。在布農族傳統文化中，為熊命名象徵將其視為部落族人的一份子，期盼人熊能在山林環境中和平共存，因此，特別為小熊命名為「將（Ciang）」，寓意強壯、平安長大，象徵對其重返山林的祝福與期許。

儀式結束後，團隊前往中平林道行車終點野放，採取不下車、減少人熊接觸的最低干擾方式進行，當籠門開啟後，小熊先是短暫觀察周遭環境，隨後踏出運輸籠，緩步走入山林之中，正式展開重返野外的新生活。

野放的小熊已配戴衛星定位頸圈，分署將透過衛星定位系統及電子圍籬等監測機制，必要時即時啟動預警與應變措施，兼顧黑熊保育與居民安全。