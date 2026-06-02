快訊

持照要滿1年！暨大擬禁「新手騎士」入校 學生炸鍋轟：校規凌駕法律

神隊友動起來！彈性育嬰假最新統計 爸爸申請逾50%首度超越媽媽

T-34失事殉職飛官成績優異 家屬悲痛送別：沒想到這次是我兒子

聽新聞
0:00 / 0:00

瀕危南投魚池琴蛙 保育團隊野放拓增生存空間及韌性

中央社／ 記者吳哲豪南投2日電

林保署南投分署等單位今天在魚池鄉野放屬瀕危動物的魚池琴蛙；南投分署指出，先前將魚池琴蛙蝌蚪透過人工圈養繁殖增加數量，等蝌蚪長大，再將牠們帶往新棲地進行野放。

農業部林業及自然保育署南投分署發布新聞稿，說明包括南投分署、農業部生物多樣性研究所及台北市立動物園等單位，上午在魚池鄉展開魚池琴蛙野放行動。

南投分署說明，魚池琴蛙在台灣只有2個族群，而且都分布在南投魚池鄉，總分布面積只有0.0147平方公里，也是野生動物保育法公告的珍貴稀有保育類動物；魚池琴蛙因具有特殊築巢習性，且對泥地環境有高度偏好，導致活動範圍被侷限。

南投分署指出，為保護魚池琴蛙，研究人員根據山谷地形、溪流源頭及具伏流水等環境條件，針對魚池鄉境內70處潛在樣點進行勘查評估，尋找適合魚池琴蛙棲息的區域進行野放。

南投分署說明，這次野放種源，來自保育團隊前幾年在魚池鄉野外搶救面臨死亡風險的蝌蚪，這批蝌蚪被送往台北市立動物園，透過人工圈養繁殖，成功增加數量並等到蝌蚪成長後，再帶往新棲地進行野放。

南投分署指出，生多所也會在野放後，持續進行好幾年族群監測與滾動式修正，以確認魚池琴蛙在野外的適應狀況，希望透過跨單位攜手合作與科學化監測及棲地管理，能逐步增加琴蛙族群數量與生存韌性。

南投 野放 動物 青蛙

延伸閱讀

影／小黑熊闖工寮獲救半年後重生 花蓮野放「將」奔向山林

廣角鏡／絲瓜授粉危機 魚池放蜂救援

奧萬大研習班揭纏綿之道 認識蛇類生態平衡關鍵地位

「世界鸚鵡日」快閃解說 北市動物園呼籲不棄養

相關新聞

影／小黑熊闖工寮獲救半年後重生 花蓮野放「將」奔向山林

花蓮卓溪鄉立山村三笠山部落去年有一隻黑熊跑到工寮覓食，由林業及自然保育署花蓮分署與族人誘捕後，送往野灣野生動物保育協會照養與訓練，經專家評估黑熊已具備野外獨立生存能力，今天在卓溪鄉山區野放，布農族人命名黑熊為「將（Ciang）」，祝福牠平安長大。

12kg營養不良增至37kg！花蓮立山小黑熊野放 部落命名Ciang寓意強壯

花蓮卓溪鄉立山村三笠山部落去年11月通報台灣黑熊入侵，林保署協同族人成功誘捕送野灣，經近半年照養及森林野化訓練，專家評估...

大冠鷲「鷲星」解剖死因疑中毒 直播關台前網友湧入道別

大冠鷲幼鳥「鷲星」昨天死亡，屏科大鳥類生態研究室今天說明解剖結果，疑為中毒所致。「鷹你而生」頻道今天中午中斷直播前，百人...

大冠鷲幼鳥「鷲星」過世 解剖驚見多處器官出血疑中毒

屏東科技大學鳥類生態研究室、昕昌生態科研公司推出猛禽育雛直播，讓大眾認識台灣代表性猛禽。大冠鷲直播巢位時，大冠鷲寶寶「鷲星」昨上午8時許過世。屏科大鳥類生態研究室、昕昌生態科研今聯合發文說，巢位已無幼鳥活動，直播在6月2日中午停播。解剖後多處器官出血疑中毒，死因待後續檢驗釐清。

母銜枝蓋身…大冠鷲寶寶「鷲星」43日齡猝逝 育雛直播明午中斷

「鷹你而生」屏東大冠鷲育雛直播中的寶寶「鷲星」，昨天出現嘔吐情況，今天上午8時許倒下死亡；研究人員已送剖檢，確切死因仍待...

侏儒抹香鯨誤闖澎湖擱淺 農漁局協助成功野放

澎湖海域是鯨豚洄游的路徑之一，繼日前的3隻熱帶斑海豚之後，今天「侏儒抹香鯨」誤闖擱淺在西嶼赤馬西舊港岸際，澎湖縣政府農漁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。