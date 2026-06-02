瀕危南投魚池琴蛙 保育團隊野放拓增生存空間及韌性

林保署南投分署等單位今天在魚池鄉野放屬瀕危動物的魚池琴蛙；南投分署指出，先前將魚池琴蛙蝌蚪透過人工圈養繁殖增加數量，等蝌蚪長大，再將牠們帶往新棲地進行野放。

農業部林業及自然保育署南投分署發布新聞稿，說明包括南投分署、農業部生物多樣性研究所及台北市立動物園等單位，上午在魚池鄉展開魚池琴蛙野放行動。

南投分署說明，魚池琴蛙在台灣只有2個族群，而且都分布在南投魚池鄉，總分布面積只有0.0147平方公里，也是野生動物保育法公告的珍貴稀有保育類動物；魚池琴蛙因具有特殊築巢習性，且對泥地環境有高度偏好，導致活動範圍被侷限。

南投分署指出，為保護魚池琴蛙，研究人員根據山谷地形、溪流源頭及具伏流水等環境條件，針對魚池鄉境內70處潛在樣點進行勘查評估，尋找適合魚池琴蛙棲息的區域進行野放。

南投分署說明，這次野放種源，來自保育團隊前幾年在魚池鄉野外搶救面臨死亡風險的蝌蚪，這批蝌蚪被送往台北市立動物園，透過人工圈養繁殖，成功增加數量並等到蝌蚪成長後，再帶往新棲地進行野放。

南投分署指出，生多所也會在野放後，持續進行好幾年族群監測與滾動式修正，以確認魚池琴蛙在野外的適應狀況，希望透過跨單位攜手合作與科學化監測及棲地管理，能逐步增加琴蛙族群數量與生存韌性。