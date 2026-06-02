影／小黑熊闖工寮獲救半年後重生 花蓮野放「將」奔向山林

花蓮卓溪鄉立山村三笠山部落去年有一隻黑熊跑到工寮覓食，由林業及自然保育署花蓮分署與族人誘捕後，送往野灣野生動物保育協會照養與訓練，經專家評估黑熊已具備野外獨立生存能力，今天在卓溪鄉山區野放，布農族人命名黑熊為「將（Ciang）」，祝福牠平安長大。

花蓮分署表示，小熊去年11月誘捕時，體重僅12.3公斤，體態消瘦且營養不良，經照養後，健康狀況穩定，體重已增至37.7公斤。從4月起，開始森林野訓場域實地野外適應訓練，包括自然覓食、攀爬、環境適應等能力培養，並針對人類趨避及迴避行為觀察，順利通過野放評估。

花蓮分署指出，今天野放的小熊是自2019年起花蓮分署辦理的第8次野放，野放前，特別由卓溪鄉總頭目田清興主持祈福及命名儀式。在布農族傳統文化中，為熊命名象徵將其視為部落族人的一份子，期盼人熊能在山林環境中和平共存，因此，特別為小熊命名為「將（Ciang）」，寓意強壯、平安長大，象徵對其重返山林的祝福與期許。

儀式結束後，團隊前往中平林道行車終點野放，採取不下車、減少人熊接觸的最低干擾方式進行，當籠門開啟後，小熊先是短暫觀察周遭環境，隨後踏出運輸籠，緩步走入山林之中，正式展開重返野外的新生活。

野放的小熊已配戴衛星定位頸圈，後續花蓮分署將透過衛星定位系統及電子圍籬等監測機制，持續掌握其活動情形，必要時即時啟動預警與應變措施，兼顧黑熊保育與居民安全。

花蓮分署表示，本次特別感謝卓溪鄉立山村族人何智超先生在黑熊入侵事件發生時，第一時間主動通報，分署將依「台灣黑熊生態服務給付方案」頒發通報獎勵金，肯定其積極參與黑熊保育及人熊共存工作的貢獻。

分署指出，近年花蓮地區黑熊族群活動範圍逐漸擴大，因此持續推動「台灣黑熊生態服務給付」、「友善黑熊夥伴」、「保育柑仔店」及防熊電圍網等措施，協助部落與居民落實食物管理及自主巡守，降低人熊衝突風險，朝「有距離的共存」目標努力。

後續花蓮分署將持續強化監測、預警及教育宣導工作，維護山村安全與黑熊保育，同時呼籲，民眾如發現黑熊蹤跡或疑似入侵情形，應保持距離、避免干擾，並立即通報0800-000930（您您您救山林），切勿私自捕捉或處置。