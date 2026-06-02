12kg營養不良增至37kg！花蓮立山小黑熊野放 部落命名Ciang寓意強壯

花蓮卓溪鄉立山村三笠山部落去年11月通報台灣黑熊入侵，林保署協同族人成功誘捕送野灣，經近半年照養及森林野化訓練，專家評估小熊已具備野外獨立生存能力，今天野放重返山林。

林業及自然保育署花蓮分署今天表示，立山小熊民國114年11月誘捕時，體重僅12.3公斤，體態消瘦且營養不良，經照養後，健康狀況穩定，體重已增至37.7公斤，各項健康檢查及行為評估均顯示已具備野外獨立生存能力。

今年4月起，開始進行森林野訓場域實地野外適應訓練，包括自然覓食、攀爬、環境適應等能力培養，並針對人類趨避及迴避行為進行觀察，順利通過野放評估。

花蓮分署指出，為審慎推動野放作業，已於5月20日辦理野放前部落說明會，向地方居民及部落族人完整說明立山小熊的救援歷程、健康狀況、野放評估依據及後續監測管理方式，並就野放後可能的應變措施與通報機制進行交流，獲得多數族人理解與支持，展現地方社區共同參與黑熊保育及人熊共存的高度共識。

花蓮分署表示，今天在卓溪鄉中平林道野放立山小熊，是自108年起花蓮分署辦理的第8次野放，野放前，特別由卓溪鄉田清興總頭目主持祈福及命名儀式。

在布農族傳統文化中，為熊命名象徵將其視為部落族人的一份子，期盼人熊能在共同生活的山林環境中和平共存，因此，特別為小熊命名為「將（Ciang）」，寓意強壯、平安長大，象徵對其重返山林的祝福與期許。田頭目也祈願小熊能順利回歸森林，在山林中健康成長、生生不息。

儀式結束後，團隊前往中平林道行車終點執行野放作業，採取不下車、減少人熊接觸的最低干擾方式進行。當籠門開啟後，小熊先是短暫觀察周遭環境，隨後穩健地踏出運輸籠，緩步走入山林之中，正式展開重返野外的新生活。

野放的立山小熊已佩戴衛星定位頸圈，後續花蓮分署將透過衛星定位系統及電子圍籬等監測機制，持續掌握其活動情形，必要時即時啟動預警與應變措施，兼顧黑熊保育與居民安全，共同營造人熊和諧共存的環境。

花蓮分署表示，這次特別感謝卓溪鄉立山村族人何智超第一時間主動通報，將依「台灣黑熊生態服務給付方案」頒發通報獎勵金，肯定積極參與黑熊保育及人熊共存工作的貢獻。

近年花蓮地區黑熊族群活動範圍逐漸擴大，因此持續推動「台灣黑熊生態服務給付」、「友善黑熊夥伴」、「保育柑仔店」及防熊電圍網等措施，協助部落與居民落實食物管理及自主巡守，降低人熊衝突風險，朝「有距離的共存」目標努力。