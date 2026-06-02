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大冠鷲「鷲星」解剖死因疑中毒 直播關台前網友湧入道別

中央社／ 屏東縣2日電
「鷲星」鳥爸爸不知孩子已死，中午時分仍帶獵物回巢，此時研究人員已取走遺體作剖檢，令不少觀看直播的「線上保全」相當難過。（「鷹你而生」頻道提供）
「鷲星」鳥爸爸不知孩子已死，中午時分仍帶獵物回巢，此時研究人員已取走遺體作剖檢，令不少觀看直播的「線上保全」相當難過。（「鷹你而生」頻道提供）

大冠鷲幼鳥「鷲星」昨天死亡，屏科大鳥類生態研究室今天說明解剖結果，疑為中毒所致。「鷹你而生」頻道今天中午中斷直播前，百人不捨道別，線上望空巢死守到最後一刻。

推出直播的國立屏東科技大學野保所鳥類生態研究室與昕昌生態科研有限公司，今天在臉書（Facebook）說明，「鷲星」在昨天下午送至屏科大獸醫系病理解剖，初步檢查發現，體內多處器官出血，包括翼下皮膜、眼睛、胸肌、食道、心臟、肺部及肝臟等部位均有出血，懷疑是中毒導致，不過詳細原因仍須毒物檢驗確認。

屏科大鳥類生態研究室指出，2024年春季，台灣猛禽研究會也曾進行大冠鷲「Uni」直播，當時僅直播10天，約3週大的「Uni」在鏡頭前倒下，體態消瘦、體腔出血與臟器蒼白，後續送驗證實為急性農藥中毒與感染血液寄生蟲而死。43日齡的鷲星體重已成長至845公克，也有體型消瘦情形。

「鷹你而生」頻道創辦人林惠珊告訴中央社記者，「鷲星」解剖結果與「Uni」相似，可能為農藥或老鼠藥中毒，不過確切死因仍待檢驗報告釐清，檢驗與分析可能花費數月。

屏科大鳥類生態研究室表示，野生動物面臨的生存威脅，無論是否有直播鏡頭存在，都可能持續發生在田野、森林或其他人們難以察覺角落。透過直播與研究監測，研究人員得以掌握更多異常狀況發生過程，並透過病理解剖、檢驗分析及長期研究，進一步釐清造成死亡或影響生存原因，並作為未來保育工作參考依據。

屏東大冠鷲直播5月13日開播，3週以來累積不少粉絲，透過鏡頭觀察「鷲星」食用蛙類、蛇類與蜥蜴的成長日常。

雖然昨天即已空巢，頻道保留至今天中午，超過200名「線上保全」在關台前湧入道別；有人敲碗紀念週邊，有人呼籲支持友善環境農產品、為生態保育盡心，也有不少人給予大冠鷲鳥爸媽祝福，期盼下次可以看見幼鳥平安離巢。

「鷹你而生」屏東大冠鷲育雛直播中的寶寶「鷲星」，1日上午8時5分倒下死亡，研究人員已取下遺體送剖檢，直播將於2日中午中斷。（「鷹你而生」頻道提供）
「鷹你而生」屏東大冠鷲育雛直播中的寶寶「鷲星」，1日上午8時5分倒下死亡，研究人員已取下遺體送剖檢，直播將於2日中午中斷。（「鷹你而生」頻道提供）

「鷲星」鳥媽媽在孩子死後，曾帶回樹枝蓋在牠身上。針對此行為用意，學界仍無法確定原因，有待更多樣本研究分析。（「鷹你而生」頻道提供）
「鷲星」鳥媽媽在孩子死後，曾帶回樹枝蓋在牠身上。針對此行為用意，學界仍無法確定原因，有待更多樣本研究分析。（「鷹你而生」頻道提供）

屏科大 大冠鷲 眼睛

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