大冠鷲繁殖巢位直播幼鳥「鷲星」過世 解剖發現多處器官出血疑中毒

屏東科技大學鳥類生態研究室、昕昌生態科研公司推出猛禽育雛直播，讓大眾認識台灣代表性猛禽。大冠鷲直播巢位時，大冠鷲寶寶「鷲星」昨上午8時許過世。屏科大鳥類生態研究室、昕昌生態科研今聯合發文說，巢位已無幼鳥活動，直播在6月2日中午停播。解剖後多處器官出血疑中毒，死因待後續檢驗釐清。

屏科大鳥類生態研究室、昕昌生態科研公司聯合發文說，直播巢位大冠鷲幼鳥「鷲星」6月1日上午確認死亡。死亡前一天，直播畫面已觀察到大冠鷲寶寶出現持續甩頭等異常行為，但下午時刻略有好轉，當晚有親鳥陪伴，讓人安心不少。未料，隔日清晨，健康情況急轉直下，研究團隊獲知後，前往現場，發現大冠鷲寶寶「鷲星」已無氣息，完成遺體取回。

發文指出，昨下午「鷲星」已送至屏東科技大學獸醫系病理解剖，初步檢查發現體內多處器官出血，包括翼下皮膜、眼睛、胸肌、食道、心臟、肺部及肝臟等部位均有出血情形，懷疑中毒導致。但詳細原因須等待毒物檢驗結果來確認。由於檢驗與分析需時間，會等收到檢驗結果再公布。43 日齡的鷲星體重已成長至845公克，但體型消瘦。

發文表示，大冠鷲幼鳥「鷲星」直播自5月13開播，共三周，陪伴許多人認識大冠鷲育雛過程，經歷親子互動時光，餵食蛇類拉扯、餐桌上青蛙逃亡、蜥蜴及蛙類大餐等精彩鏡頭，很可惜無法見證牠離巢與學飛。

過去，台灣猛禽研究會曾在2024年春季大冠鷲Uni直播，當時僅直播10天約三周大的Uni在鏡頭前倒下，體態消瘦、體腔出血與臟器蒼白，後續送驗證實為急性農藥中毒與感染血液寄生蟲而死。不過，本次大冠鷲幼鳥鷲星送驗結果尚未出爐，仍待後續送驗報告，方能釐清原因。

「很遺憾，這段陪伴在大家毫無預期的情況下，提前畫下句點。」發文表示，巢位無幼鳥活動，6月2中午停播。

發文提到，透過猛禽巢位直播鏡頭，即時看見生命成長喜悅，也可能親眼目睹牠們面臨風險甚至死亡瞬間。事實上，這些野生動物所面臨生存威脅，無論是否有直播鏡頭存在，都可能持續發生在田野、森林或其他人們難以察覺角落。

發文指出，直播與研究監測，得以掌握更多異常狀況發生過程，透過病理解剖、檢驗分析及長期研究，進一步釐清造成死亡或影響生存的原因。藉由這些鷲星生命故事，了解野生動物族群所面臨環境壓力與潛在威脅，找出問題發生的根本原因，作為未來保育工作參考依據。

發文最後，邀請大家持續關注台灣友善農業推動、關心生物多樣性維護、自然環境永續等生態議題，後續若有檢驗結果，再向大家更新說明。

翼下皮膜出血。圖／取自屏科大鳥類生態研究室粉專

巢內的大冠鷲寶寶「鷲星」，在研究人員上樹後，已經倒臥沒有氣息。圖／取自屏科大鳥類生態研究室粉專

巢內鷲星倒下的最後一幕，親鳥攜帶綠色巢才回家覆蓋在鳥體身上，原因不明。圖／取自屏科大鳥類生態研究室粉專