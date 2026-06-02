快訊

全國技能競賽34人食物中毒！驗出沙門氏桿菌 便當店老闆有罪定讞

華航無懼「厭童」推兒童機票5折 社群沸騰、名醫按讚

獨／從日本到台灣 曾參與緬甸民族地方武裝組織的克欽女生

聽新聞
0:00 / 0:00

大冠鷲繁殖巢位直播幼鳥「鷲星」過世 解剖發現多處器官出血疑中毒

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
帶回研究室後安排接續的解剖，幼鳥43日齡。圖／取自屏科大鳥類生態研究室粉專
帶回研究室後安排接續的解剖，幼鳥43日齡。圖／取自屏科大鳥類生態研究室粉專

屏東科技大學鳥類生態研究室、昕昌生態科研公司推出猛禽育雛直播，讓大眾認識台灣代表性猛禽。大冠鷲直播巢位時，大冠鷲寶寶「鷲星」昨上午8時許過世。屏科大鳥類生態研究室、昕昌生態科研今聯合發文說，巢位已無幼鳥活動，直播在6月2日中午停播。解剖後多處器官出血疑中毒，死因待後續檢驗釐清。

屏科大鳥類生態研究室、昕昌生態科研公司聯合發文說，直播巢位大冠鷲幼鳥「鷲星」6月1日上午確認死亡。死亡前一天，直播畫面已觀察到大冠鷲寶寶出現持續甩頭等異常行為，但下午時刻略有好轉，當晚有親鳥陪伴，讓人安心不少。未料，隔日清晨，健康情況急轉直下，研究團隊獲知後，前往現場，發現大冠鷲寶寶「鷲星」已無氣息，完成遺體取回。

發文指出，昨下午「鷲星」已送至屏東科技大學獸醫系病理解剖，初步檢查發現體內多處器官出血，包括翼下皮膜、眼睛、胸肌、食道、心臟、肺部及肝臟等部位均有出血情形，懷疑中毒導致。但詳細原因須等待毒物檢驗結果來確認。由於檢驗與分析需時間，會等收到檢驗結果再公布。43 日齡的鷲星體重已成長至845公克，但體型消瘦。

發文表示，大冠鷲幼鳥「鷲星」直播自5月13開播，共三周，陪伴許多人認識大冠鷲育雛過程，經歷親子互動時光，餵食蛇類拉扯、餐桌上青蛙逃亡、蜥蜴及蛙類大餐等精彩鏡頭，很可惜無法見證牠離巢與學飛。

過去，台灣猛禽研究會曾在2024年春季大冠鷲Uni直播，當時僅直播10天約三周大的Uni在鏡頭前倒下，體態消瘦、體腔出血與臟器蒼白，後續送驗證實為急性農藥中毒與感染血液寄生蟲而死。不過，本次大冠鷲幼鳥鷲星送驗結果尚未出爐，仍待後續送驗報告，方能釐清原因。

「很遺憾，這段陪伴在大家毫無預期的情況下，提前畫下句點。」發文表示，巢位無幼鳥活動，6月2中午停播。

發文提到，透過猛禽巢位直播鏡頭，即時看見生命成長喜悅，也可能親眼目睹牠們面臨風險甚至死亡瞬間。事實上，這些野生動物所面臨生存威脅，無論是否有直播鏡頭存在，都可能持續發生在田野、森林或其他人們難以察覺角落。

發文指出，直播與研究監測，得以掌握更多異常狀況發生過程，透過病理解剖、檢驗分析及長期研究，進一步釐清造成死亡或影響生存的原因。藉由這些鷲星生命故事，了解野生動物族群所面臨環境壓力與潛在威脅，找出問題發生的根本原因，作為未來保育工作參考依據。

發文最後，邀請大家持續關注台灣友善農業推動、關心生物多樣性維護、自然環境永續等生態議題，後續若有檢驗結果，再向大家更新說明。

翼下皮膜出血。圖／取自屏科大鳥類生態研究室粉專
翼下皮膜出血。圖／取自屏科大鳥類生態研究室粉專

巢內的大冠鷲寶寶「鷲星」，在研究人員上樹後，已經倒臥沒有氣息。圖／取自屏科大鳥類生態研究室粉專
巢內的大冠鷲寶寶「鷲星」，在研究人員上樹後，已經倒臥沒有氣息。圖／取自屏科大鳥類生態研究室粉專

巢內鷲星倒下的最後一幕，親鳥攜帶綠色巢才回家覆蓋在鳥體身上，原因不明。圖／取自屏科大鳥類生態研究室粉專
巢內鷲星倒下的最後一幕，親鳥攜帶綠色巢才回家覆蓋在鳥體身上，原因不明。圖／取自屏科大鳥類生態研究室粉專

昨天上午接獲鷲星疑似死亡消息後，研究團隊立即上樹確認狀況，此時親鳥仍在附近盤旋。圖／取自屏科大鳥類生態研究室粉專
昨天上午接獲鷲星疑似死亡消息後，研究團隊立即上樹確認狀況，此時親鳥仍在附近盤旋。圖／取自屏科大鳥類生態研究室粉專

屏科大 大冠鷲 生態

延伸閱讀

中興大學校園直播鳳頭蒼鷹育雛 小鷹張嘴萌樣吸睛

露營奪命！一家四口豪華帳篷內離奇身亡 警疑食物或一氧化碳中毒

水獺誤踩奪命套索！金門首例活體救援不治 掙扎到指甲全磨平

「世界鸚鵡日」快閃解說 北市動物園呼籲不棄養

相關新聞

大冠鷲繁殖巢位直播幼鳥「鷲星」過世 解剖發現多處器官出血疑中毒

屏東科技大學鳥類生態研究室、昕昌生態科研公司推出猛禽育雛直播，讓大眾認識台灣代表性猛禽。大冠鷲直播巢位時，大冠鷲寶寶「鷲星」昨上午8時許過世。屏科大鳥類生態研究室、昕昌生態科研今聯合發文說，巢位已無幼鳥活動，直播在6月2日中午停播。解剖後多處器官出血疑中毒，死因待後續檢驗釐清。

母銜枝蓋身…大冠鷲寶寶「鷲星」43日齡猝逝 育雛直播明午中斷

「鷹你而生」屏東大冠鷲育雛直播中的寶寶「鷲星」，昨天出現嘔吐情況，今天上午8時許倒下死亡；研究人員已送剖檢，確切死因仍待...

侏儒抹香鯨誤闖澎湖擱淺 農漁局協助成功野放

澎湖海域是鯨豚洄游的路徑之一，繼日前的3隻熱帶斑海豚之後，今天「侏儒抹香鯨」誤闖擱淺在西嶼赤馬西舊港岸際，澎湖縣政府農漁...

影／網友哭！屏東大冠鷲巢直播 驚見大冠鷲寶寶「鷲星」死了

近距離認識台灣中低海拔森林中極具代表性的猛禽，屏東科技大學、昕昌生態科研公司推出猛禽育雛24小時直播，近期黑鳶、大冠鷲直播，今有網友發現，大冠鷲寶寶「鷲星」上午8時5分死了，43日齡，網友發現後通報，屏科大鳥類生態研究室已將「鷲星」取下，送屏科大獸醫系做剖檢，詳細死因，需待化驗。

宜蘭遭「酷斯拉」入侵？新城橋驚見1米綠鬣蜥 縣府急搜捕祭250萬重罰

中南部氾濫成災的外來種「綠鬣蜥」出現蘭陽平原，民眾在宜蘭市鄰近宜蘭河的新城橋下河堤，直擊一隻體長約1公尺的巨大綠鬣蜥，拍照PO網後引發熱烈討論。宜蘭縣政府農業處表示，已派員搜捕，雖暫無查獲，但已經啟動每天連續巡查，並警告飼主切勿棄養，違者最高可重罰250萬元。

大海龜擱淺彰化海岸 背上竟有中國追蹤器…原因出爐

彰化縣芳苑鄉漁民今天清晨在蚵田旁發現擱淺的大海龜，海龜的龜殼上還黏著有簡體字的追蹤器，漁民議論紛紛，還懷疑是不是對岸來「滲透」，趕緊通報海巡署相關單位，不過初步了解，這是中國深海研究院為了進行海龜生態研究放的追蹤器。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。