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幼鳥遭口罩纏身險喪命 2親鳥焦急伴飛 動保處籲落實垃圾不落地

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
幼鳥被口罩困住，全身潮濕汙濁。記者黃子騰／翻攝
幼鳥被口罩困住，全身潮濕汙濁。記者黃子騰／翻攝

新北市有民眾日前行經瑞芳運動公園時，發現1隻幼鳥遭廢棄口罩纏繞，無法進食且飛行困難，2隻成鳥還焦急的在周圍繞飛關注。動保處獲報到場迅速協助受困幼鳥脫險並順利野放。動保處呼籲市民落實垃圾不落地，勿讓口罩變成動物的奪命枷鎖。

報案的陳姓女子向動保處表示，日前早上與家人一同去住家附近瑞芳運動公園散步，突然發現地面上有1隻不知名的幼鳥在走動，身上似乎被異物纏住致無法飛行，由於擔心被附近浪貓捕食，便趕緊通知動保處協助救援。

瑞芳動物之家站長王嚴緖表示，當天接獲民眾通報趕抵，發現幼鳥被口罩纏住致無法飛行受困在地面。動保處人員立刻用網子撈捕幼鳥，經初步檢查發現幼鳥除身上纏繞著1只廢棄口罩外，並無其他的外傷及脫水，在卸除口罩過程幼鳥一直發出叫聲，此時可見2隻成鳥在周圍環繞飛行，推測就是兩親鳥在關注。在順利將口罩卸下經安置觀察後，確認幼鳥精神狀況良好，已於當日原地野放歸巢。

新北市動保處表示，自防疫期間以來廢棄口罩對野生動物造成的威脅屢見不鮮。鳥類常因好奇叼咬、或在地面覓食時不慎踩入口罩耳帶圈套，一旦受困便會愈掙扎愈緊，最終導致肢體壞死或窒息死亡。

動保處呼籲，市民在丟棄廢棄口罩時，務必遵守安全三步驟：一、折疊：將口罩髒污面向內折疊。二、剪斷：用剪刀將兩側的彈性耳帶剪斷，破壞其環狀結構。三、丟棄：投入垃圾桶切勿隨地亂丟。民眾若在路上或野外發現受困、受傷的野生動物，請立即撥打新北市動保處24小時動物救援專線，由專業人員前往處理，共同守護野生動物的生命安全。

救援過程2親鳥一直守護在周圍關注幼鳥不曾離去。記者黃子騰／翻攝
救援過程2親鳥一直守護在周圍關注幼鳥不曾離去。記者黃子騰／翻攝

卸除下的廢棄口罩。記者黃子騰／翻攝
卸除下的廢棄口罩。記者黃子騰／翻攝

幼鳥從人工鳥槽跳出，於樹上安全處等待親鳥。記者黃子騰／翻攝
幼鳥從人工鳥槽跳出，於樹上安全處等待親鳥。記者黃子騰／翻攝

口罩 瑞芳 動物 野鳥

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