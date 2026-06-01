母銜枝蓋身…大冠鷲寶寶「鷲星」43日齡猝逝 育雛直播明午中斷

「鷹你而生」屏東大冠鷲育雛直播中的寶寶「鷲星」，昨天出現嘔吐情況，今天上午8時許倒下死亡；研究人員已送剖檢，確切死因仍待檢驗報告，直播將於明天中午中斷。

「鷹你而生」頻道創辦人、昕昌生態科研有限公司負責人林惠珊告訴中央社記者，「鷲星」前幾天還正常，昨天早上開始食欲不振，後續出現甩頭、嘔吐情況，當時研究團隊以為是吐食繭，因此持續觀察，希望牠恢復正常；不料，今早又乾嘔，眼睛閉上、趴下，接著便無氣息。

林惠珊表示，研究人員已將「鷲星」送剖檢，先由獸醫解剖，看是否有出血或胃內含異物，後續還要送驗，確切死因仍待報告釐清。不過由於「鷲星」體型壯碩，且直到昨天才出現異常，食物可能是關鍵因子，推測可能為農藥或老鼠藥中毒。

她舉例，2024年台灣猛禽研究會也直播過一巢大冠鷲，該巢幼鳥還在白絨絨階段，就因農藥中毒死亡；農藥及老鼠藥會在食物鏈中層層累積，「鷲星」近來食用過蛇、蛙與蜥蜴。

林惠姍說，「鷲星」日齡43，大冠鷲大約60至70日齡間可離巢；此次是台灣第2次大冠鷲直播，2巢幼鳥皆未能記錄到離巢即死去，相當可惜。

林惠姍說，直播呈現幼鳥進食、睡覺等生活面貌，希望藉此讓民眾貼近猛禽生活，進而關注食安問題，以及猛禽種種生存挑戰；頻道尚有另一巢黑鳶直播持續進行中，邀請大家持續關注；至於大冠鷲直播，會在明天中午中斷，此前觀眾仍可回看畫面。

「鷲星」親鳥母鳥在孩子死後，曾帶回樹枝蓋在牠身上。針對此行為用意，林惠珊說，學界仍無法確定原因，有待更多樣本研究分析；猛禽平常會帶巢材回巢，關於巢材有許多假說，例如葉子可能有香氛、療效，或防止寄生蟲，但皆未經仔細證實。

大冠鷲育雛直播由國立屏東科技大學鳥類生態研究室與昕昌生態科研攜手推出，5月中旬在YouTube「鷹你而生」頻道上架，動輒上百名粉絲觀看。今天上午8時5分「鷲星」死亡，觀眾難過之餘，也紛紛表示，要多支持環境友善農產品，從消費者端改變農民務農方式，並避免用老鼠藥危害生態。