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侏儒抹香鯨誤闖澎湖擱淺 農漁局協助成功野放

中央社／ 澎湖縣1日電
澎湖海域是鯨豚洄游的路徑之一，1隻「侏儒抹香鯨」1日擱淺在西嶼赤馬西舊港岸際，海保署及農漁局保育人員現場檢視，該鯨豚身體無明顯外傷，僅魚鰭部位有小傷口。（澎湖第七岸巡隊提供）
澎湖海域是鯨豚洄游的路徑之一，1隻「侏儒抹香鯨」1日擱淺在西嶼赤馬西舊港岸際，海保署及農漁局保育人員現場檢視，該鯨豚身體無明顯外傷，僅魚鰭部位有小傷口。（澎湖第七岸巡隊提供）

澎湖海域是鯨豚洄游的路徑之一，繼日前的3隻熱帶斑海豚之後，今天「侏儒抹香鯨」誤闖擱淺在西嶼赤馬西舊港岸際，澎湖縣政府農漁局以休閒漁船載往外海野放重返大海。

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊講美巡邏組今天上午在西嶼赤馬西舊港執行巡查勤務時，發現1隻活體鯨豚擱淺岸際，隨即通報海保署及澎湖縣政府農漁局前往協處，鯨豚協會確認擱淺鯨豚為「侏儒抹香鯨」。

第七岸巡隊巡邏人員於現場協處期間，依循鯨豚擱淺「三要四不」原則進行前置作業，三要就是：要扶正，要保濕，要記錄呼吸心跳；四不則是：不讓鯨豚風吹日曬；不站在鯨豚頭尾處；不拉扯或翻滾鯨豚；不要喧嘩吵鬧，並配合專業單位進行後續救援評估。

海保署及農漁局保育人員現場檢視，該鯨豚身體無明顯外傷，僅魚鰭部位有小傷口，生命徵象尚屬穩定，並由農漁局協調「休閒漁政0044」船艇協助載運活體鯨豚，於近午順利完成野放作業，讓鯨豚重返海域洄游。

海巡署表示，海洋保育需仰賴全民共同參與，民眾如於岸際或海域發現鯨豚擱淺、受困或異常情形，切勿自行處置，應立即通報海巡「118」服務專線或相關保育單位，由專業人員到場協助處理，共同守護海洋生態資源。

澎湖海域3隻熱帶斑海豚5月21日被發現在澎湖沙港西漁港內，於5月26日趁大潮離開港區。

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊講美巡邏組1日上午在西嶼赤馬西舊港執行巡查勤務時，發現1隻活體鯨豚擱淺岸際，隨即通報海保署及澎湖縣政府農漁局前往協處，鯨豚協會確認擱淺鯨豚為「侏儒抹香鯨」。（澎湖第七岸巡隊提供）
海巡署金馬澎分署第七岸巡隊講美巡邏組1日上午在西嶼赤馬西舊港執行巡查勤務時，發現1隻活體鯨豚擱淺岸際，隨即通報海保署及澎湖縣政府農漁局前往協處，鯨豚協會確認擱淺鯨豚為「侏儒抹香鯨」。（澎湖第七岸巡隊提供）

澎湖 野放 鯨豚

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