影／網友哭！屏東大冠鷲巢直播 驚見大冠鷲寶寶「鷲星」死了

近距離認識台灣中低海拔森林中極具代表性的猛禽，屏東科技大學、昕昌生態科研公司推出猛禽育雛24小時直播，近期黑鳶、大冠鷲直播，今有網友發現，大冠鷲寶寶「鷲星」上午8時5分死了，43日齡，網友發現後通報，屏科大鳥類生態研究室已將「鷲星」取下，送屏科大獸醫系做剖檢，詳細死因，需待化驗。

「鷹你而生」頻道創辦人、昕昌生態科研負責人林惠珊說，大冠鷲寶寶「鷲星」從直播畫面觀察，昨起出現異狀，大便黃色、甩頭行為，還有吐，昨進食量很少，下午情況好一點點，但今早上網友發現「鷲星」快不行，上午8時5分時過世。近期觀察發現，「鷲星」吃的食物有蛇、很多青蛙與蜥蜴。

目前研判，可能農藥或鼠藥中毒，但還要解剖化驗才能知確切原因。林惠珊說，過去猛禽協會也有出現過在直播大冠鷲巢時大冠鷲寶寶過世，之後檢驗出農藥殘留為農藥中毒。

「鷹你而生」YT頻道列出大冠鷲小檔案，頻道指出，這隻大冠鷲寶寶「鷲星」，是因為原本選定兩巢適合架設直播的黑鳶巢，沒想到繁殖季接近尾聲，兩巢相繼因不明原因孵化失敗，在黑鳶繁殖調查過程中，意外發現被3到4巢黑鳶包圍大冠鷲巢，順利孵化，研究團隊評估現場環境後，嘗試用使用監視器直播觀察這巢大冠鷲。

未料大冠鷲巢在直播近3周，今上午8時5分過世。研究團隊表示，大冠鷲巢在4月1日找到巢位，4月29日確認幼鳥孵化，當時約9日齡，5月5日上樹約9公尺高架設設備，「鷲星」當時體重567公克，5月12日直播設備強化，5月13日起直播，原預計6月上旬繫放。

「支持友善農業！」林惠珊說，死因仍待化驗。對於在老鼠藥投放部分，仍要從源頭管理，環境維護上需遵守三不原則，不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃，投放鼠藥要用食餌盒，降低對野生動物風險。

大冠鷲直播架設在屏東北部郊區巢位，巢在黑板樹上約9公尺高。屏科大鳥類生態研究室野外觀察，昕昌生態科研企畫直播推廣。

大冠鷲小檔案：大冠鷲（Spilornis cheela）又名蛇鵰，是台灣最常見大型猛禽之一。常常可以聽到「忽忽忽~忽悠~忽悠~」的叫聲，也可以看到牠們利用熱氣流在緩緩盤旋、或站在高速公路旁路燈。他們主要棲息在中低海拔森林，但茶園、果園、農地、溪流都看得到蹤跡。

大冠鷲繁殖季比黑鳶晚一點，3到5月為主要孵卵期、孵卵期約40到45天，幾乎都是獨生子。離巢幼鳥通常6到8月才會被觀察到。這巢大冠鷲小朋友推測應是4月20日前後孵化的。

大冠鷲寶寶「鷲星」上午8時5分死了，43日齡，網友發現後通報，屏科大鳥類生態研究室已到巢位將鷲星取下，下午送屏科大獸醫系做剖檢，詳細死因，需待化驗結果。圖／鷹你而生YT頻道提供

大冠鷲寶寶「鷲星」上午8時5分死了，43日齡，網友發現後通報，屏科大鳥類生態研究室已到巢位將鷲星取下，下午送屏科大獸醫系做剖檢，詳細死因，需待化驗結果。圖／鷹你而生YT頻道提供