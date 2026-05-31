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宜蘭遭「酷斯拉」入侵？新城橋驚見1米綠鬣蜥 縣府急搜捕祭250萬重罰

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
中南部氾濫成災的外來種「綠鬣蜥」出現在宜蘭河的新城橋下河堤，目前縣政付農業處還找不到這隻體長約1公尺的綠鬣蜥，已啟動每日巡查，並警告飼主切勿棄養，違者最高可重罰250萬元。圖／翻攝自宜蘭知識+
中南部氾濫成災的外來種「綠鬣蜥」出現在宜蘭河的新城橋下河堤，目前縣政付農業處還找不到這隻體長約1公尺的綠鬣蜥，已啟動每日巡查，並警告飼主切勿棄養，違者最高可重罰250萬元。圖／翻攝自宜蘭知識+

中南部氾濫成災的外來種「綠鬣蜥」出現蘭陽平原，民眾在宜蘭市鄰近宜蘭河的新城橋下河堤，直擊一隻體長約1公尺的巨大綠鬣蜥，拍照PO網後引發熱烈討論。宜蘭縣政府農業處表示，已派員搜捕，雖暫無查獲，但已經啟動每天連續巡查，並警告飼主切勿棄養，違者最高可重罰250萬元。

據了解，目擊民眾在新城橋下發現這隻綠鬣蜥，驚呼「蠻大隻，附近都沒人，別說是遛寵物」。照片曝光後引發熱議，有網友擔憂宜蘭面臨入侵危機，驚喊「完了！要被綠鬣蜥統治了」；但也有眼尖網友發現該個體「缺運動、肥肥的」，研判不像是野生，可能是寵物逃脫或遭惡意棄養。

根據林業及自然保育署統計，截至今年5月底，全台已移除超過8萬1000隻綠鬣蜥，其中屏東縣以3萬7000多隻高居全國之冠，而宜蘭過去僅有零星個體紀錄，尚未有正式的移除通報。

縣政府農業處畜產科長卓盟翔表示，綠鬣蜥原產於中南美洲，成體全長可達2公尺，不過由於宜蘭冬季氣候濕冷，並非綠鬣蜥適合野外繁殖生長的環境，歷年來僅有零星通報，目前並未發現大量繁衍的跡象，民眾不需過度恐慌。農業處未來一週將持續派員巡查，也呼籲目擊民眾踴躍向縣府提供通報資訊。

農業處提醒民眾，綠鬣蜥屬於管制物種，飼養必須向縣府登記，否則可依野生動物保育法處1萬至5萬元罰鍰，若任意棄養，可處5萬至25萬元罰鍰；一旦造成生態系統破壞，最高重罰50萬至250萬元罰鍰，呼籲飼主善盡照顧責任，切勿因寵物長大難照顧而任意丟棄，以免觸法受罰。

宜蘭 綠鬣蜥

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