大海龜擱淺彰化海岸 背上竟有中國追蹤器…原因出爐

彰化縣芳苑鄉漁民今天清晨在蚵田旁發現擱淺的大海龜，海龜的龜殼上還黏著有簡體字的追蹤器，漁民議論紛紛，還懷疑是不是對岸來「滲透」，趕緊通報海巡署相關單位，不過初步了解，這是中國深海研究院為了進行海龜生態研究放的追蹤器。

福寶村村長黃耀輝說，漁民是在退潮時距海岸約2海哩處發現這隻海龜，海龜重約100台斤，長93公分、寬63公分。由於海龜精神看起來不太好，漁民不斷在海龜身上澆水，並放上溼的毛巾，讓牠不被曬昏，並通報海巡單位。

海巡署王功安檢所已協助聯繫中華鯨豚協會及海保署苗中彰海洋保育站到場處理，將會再評估是否野放。

目前已初步確認擱淺海龜所裝設的發報器，是對岸中國深海研究院研發製作，透過追蹤器發現這於5月21日由惠東港口海龜國家級自然保護區人工繁殖並裝設發器後野放，發報器上僅有海龜定位資料。據了解，海龜衛星追蹤發報器為救援康復或人工繁殖的海龜野放時，為追蹤海龜移動路徑、洄游範圍及棲息地的裝置，是為進行海龜生態研究。

彰化市彰安國中生物老師廖恆彰表示，目前各國研究單位會在海龜身上裝設追蹤器，主要是想解海龜的生態環境、覓食環境、巡游環境等，應與偵防無關，這隻海龜應是綠蠵龜或赤瓗龜，會迷航可能是受到海流的影響。

芳苑鄉漁民今天清晨在蚵田旁發現擱淺的大海龜，海龜的龜殼上還黏著有簡體字的追蹤器，漁民議論紛紛。圖／民眾提供