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宜蘭河堤傳見綠鬣蜥蹤影 縣府派員查看未尋獲

中央社／ 宜蘭31日電

民眾日前在宜蘭河堤發現1隻綠鬣蜥，質疑宜蘭已經淪陷，宜蘭縣政府農業處畜產科長卓盟翔今天表示，經前往現場查看並未發現，近期也會每天派員搜尋。

網友29日在臉書（Facebook）社團「宜蘭知識+」發文，並上傳1張綠鬣蜥照片，指新城橋下約在員山鄉同樂村往金六結的河堤，發現1隻綠鬣蜥，質疑該不會宜蘭已經淪陷。

卓盟翔下午向中央社記者表示，接獲通報後立即派員前往上下游各1公里河段，經搜尋並未發現綠鬣蜥蹤影，近期每天都會派員巡查，確保農作物不受綠鬣蜥啃食。

卓盟翔指出，農業處約每1年、2年都會接到通報發現綠鬣蜥蹤影，上次通報約在2年前於五結鄉一處大排，經巡視後並未找到。宜蘭冬季低溫不利綠鬣蜥繁衍，研判這次是飼主棄養，或是綠鬣蜥從飼養環境逃出。

卓盟翔表示，飼養綠鬣蜥必須向農業處登記，違法飼養，可依違反野生動物保育法，處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰；棄養者處5萬元以上、25萬元以下罰鍰；若有破壞生態系之虞，處50萬元以上、250萬元以下罰鍰。

宜蘭 綠鬣蜥

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