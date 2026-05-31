彰化蚵田發現綠蠵龜受困…竟是來自大陸 龜殼上有發報器「疑野放研究生態」

民眾今天在彰化福興鄉蚵田發現綠蠵龜受困，龜殼上有發報器，通報海委會等單位確認這隻海龜是中國野放，追蹤發報器用途為海龜生態研究，後續由中華鯨豚協會帶回評估、收容。

一隻海龜今天被發現擱淺福興鄉福寶村蚵田步道，漁民救援上岸並通報海洋委員會海洋保育署、海洋委員會海巡署中部分署、彰化縣政府農業處等單位協助，由於海龜帶有衛星追蹤發報器，且發報器寫有簡體字，吸引民眾好奇圍觀，有村民認為應與生態研究有關。

海洋保育署表示，初步確認這隻海龜所裝設發報器是中國科學院深海科學與工程研究所研發製作，海龜由中國廣東省惠東港口海龜國家級自然保護區人工繁殖，並於21日裝設發報器野放，發報器僅有海龜經緯度位置資料，以追蹤海龜移動路徑、洄游範圍、棲息地等。

海巡署中部分署表示，上午接獲民眾通報海龜卡在福寶村海邊蚵棚，後續由民眾以蚵車載運至福寶村長農舍，第三岸巡隊王功安檢所人員到場，協助聯繫中華鯨豚協會、海保署苗中彰海洋保育站海洋保育巡查員到場協處，待中華鯨豚協會人員到場，再評估是否野放。

人員初步判斷這隻擱淺海龜為綠蠵龜，測量龜殼長度83公分、寬度69公分，屬於亞成體、還沒完全長大成熟，龜殼上的發報器天線受損，經聯繫中方將拆除發報器；彰化縣農業處表示，救援人員到場，因海龜活動力較差，委託中華鯨豚協會帶回收容、檢查。