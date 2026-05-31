「世界鸚鵡日」快閃解說 北市動物園呼籲不棄養

台北市立動物園收容照養查緝走私或被棄養的鸚鵡，其中不乏瀕危物種，今天適逢「世界鸚鵡日」，園方安排葵花鳳頭鸚鵡擔任助教，舉辦快閃解說，讓人了解鸚鵡習性，呼籲不棄養。

響應「世界鸚鵡日」，台北市立動物園發布資訊說明，通稱鸚鵡的鸚形目鳥類，因為有許多種類的羽毛鮮艷、擅長模仿、能發出多變聲音，有些種類甚至有出色的學習及反應能力，受人喜愛；應運而生的寵物市場需求，也衍生野外非法捕捉、貿易，已危及其生存。

動物園說，因為參與農業部林保署野生動物收容救傷計畫，照養了多種查緝走私發現、被棄養的鸚鵡。在鳥園區鸚鵡屋、穿山甲館等區域，就有原產於亞洲、非洲、澳洲、中南美洲等地的鸚鵡，可前往觀看牠們彼此間的社交行為、探索豐富化設施時的模樣。

當中不乏瀕危（EN）物種，例如分布於非洲中部的灰鸚鵡，印尼群島林地的紅藍吸蜜鸚鵡、白鳳頭鸚鵡等。白鳳頭鸚鵡棲息於熱帶森林，正因森林被快速砍伐，開發作為農業或採礦用地，導致棲地減少生存受威脅。

動物園引述國際自然保育聯盟（IUCN）資訊顯示，鸚鵡類群中約1/3物種，正面臨野外存續威脅。

深耕保育，動物園說，「世界鸚鵡日」的今天，特地在園內兒童動物區的動物行為學院舉辦快閃解說活動，不僅有解說員的說明，並安排葵花鳳頭鸚鵡擔任助教，分享動物行為，讓遊客藉此了解鸚鵡的社會性習性，飼養作為伴侶就不棄養；且每週日上午11時可前往參與。

此外，動物園補充，IUCN的物種存續委員會（SSC）已在2024年5月成立野生鸚鵡專家群（WPaSG），能有效地發現、監測和管理鸚鵡種群，並就影響群體生存的風險，提供決策者、資助者、科學界、公眾和其他利益相關者建議及資訊，共同擬定保育策略。

不過，世界上仍有大量的非法捕捉和交易，因此絕大多數的鸚鵡已被列入「瀕危野生動植物種國際貿易公約（CITES）」，又稱「華盛頓公約」附錄中加以保護，避免非法的跨國交易衝擊鸚鵡存續。