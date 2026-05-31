車停空地被多隻浪犬咬壞以為遭人破壞 中市動保處評估設誘捕籠捕捉

台中市大雅區有民眾昨天將轎車停在空地上，要開車時發現車頭被嚴重破壞，保障桿也掉落，車主一度以為被人惡意破壞，看到監視器畫面哭笑不得，竟是多隻流浪犬咬壞；台中市動保處表示，將派員前往現場勘查，並依「流浪犬精準捕捉標準作業程序」評估設置誘捕籠安排捕捉作業。

台中市一名男子將轎車停在工作地點大雅區一處空店面附近空地，他要開車時發現車頭零件破碎，保險桿掉落，原以為被人惡意破壞，調附近閱監視器竟看到，竟是附近一群流浪犬攻擊。

大雅警分局表示，未接獲車主報案，此案內容涉及流浪犬和車損，如果接到報案會通報台中市動保處，如果有查出飼主，車主才有索賠對象。