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台灣狐蝠唯一本島繁殖地命名揭曉 「美崙山保安林」獲最高票

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市美崙山公園周邊森林是花蓮地區最早畫設的保安林，林保署花蓮分署舉辦命名活動，開放全民票選，由「美崙山」獲選。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供
花蓮市美崙山公園周邊森林是花蓮地區最早畫設的保安林，林保署花蓮分署舉辦命名活動，開放全民票選，由「美崙山」獲選。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供

花蓮市美崙山公園周邊森林是花蓮最早畫設的保安林，也是台灣保安林制度自日據時期延續至今的重要歷史見證，林業及自然保育署花蓮分署舉辦命名票選活動，吸引超過2000人參與，最終由「美崙山保安林」脫穎而出，成為這片森林的正式名稱。

林保署花蓮分署表示，為讓保安林名稱更貼近在地文化與居民情感，特別辦理「編號第2601號風景保安林命名活動」，希望透過公眾參與，賦予這片具有歷史意義的森林更鮮明的地方特色。

命名作業分為三個階段，首先蒐整相關文史資料，爬梳土地發展脈絡，接著透過地方訪談，廣泛收集居民、社區人士及里長對森林的記憶與稱呼，最後彙整意見形成共識，提出「八螺山」、「米崙山」及「美崙山」三組候選名稱，開放全民票選。

經過票選後，「美崙山保安林」獲得最高票支持，正式成為這片森林的新名稱，花蓮分署指出，此次命名不僅讓原本制式的保安林編號更具辨識度，也讓森林逐漸轉化為地方記憶與認同的重要象徵。

花蓮分署長黃群策表示，美崙山保安林不只是花蓮市的重要地標，更是保育類野生動物「台灣狐蝠」在台灣本島唯一的繁殖棲地，根據研究，台灣狐蝠主要活動於保安林周邊區域，並以大葉山欖、欖仁等植物果實為主要食物來源。

近期生態調查也傳出好消息，專家與志工在花蓮成功記錄到4對台灣狐蝠繁殖育幼畫面，顯示族群繁衍狀況穩定，進一步凸顯保安林在生態保育上的重要價值。

黃群策指出，保安林除了具有防風、保土及維護環境安全等國土保安功能，更是台灣狐蝠賴以生存的重要棲息地，這片森林長期守護居民生活環境，同時保存珍貴且獨特的生物多樣性，是花蓮不可或缺的重要自然資產。

花蓮 植物

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