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救救獨角仙 獨角仙生態公園目標復育竟現死亡 中市建設局急因應

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市府建設局斥資9385萬元興建，打造兼具生態教育與遊憩功能的獨角仙生態公園，推動獨角仙復育，園區內有撫育區，以透明罩圍起。記者游振昇／攝影
台中市府建設局斥資9385萬元興建，打造兼具生態教育與遊憩功能的獨角仙生態公園，推動獨角仙復育，園區內有撫育區，以透明罩圍起。記者游振昇／攝影

台中市東勢區獨角仙生態公園本月11日剛啟用，強調是全台首座以獨角仙為主題，融入客家文化意象與棲地復育理念的公園，最近有家長帶小孩到公園發現，園區內樹小未成蔭，撫育區內獨角仙疑被熱死，上網請大家「救救獨角仙」；台中市建設局今天表示，已立即向專業團隊請益改善方式，會營造更符合獨角仙生態需求的棲息環境。

台中東勢獨角仙生態公園本月11日啟用，市長盧秀燕主持；號稱是全台首座以獨角仙為主題，融入客家文化意象與棲地復育理念的「東勢獨角仙生態公園」，由市府建設局斥資9385萬元興建，打造兼具生態教育與遊憩功能。

為推動獨角仙復育，市府客家事務委員會主委江俊龍捐贈100隻獨角仙成蟲進駐園區，昨天由副市長黃國榮代表市長盧秀燕，率建設局長陳大田與主委江俊龍共同舉辦入住儀式，配合獨角仙羽化季節，將成蟲分批移入園區復育區，市府表示，在東勢林場專業團隊協助下完成棲地適應作業，象徵生態復育正式啟動，也展現公私協力守護自然生態的成果。

一名東勢人上臉書陳情表示，這是一座還沒有棲地的「生態公園」，他很高興東勢有這個公園，他只是想救獨角仙，他說獨角仙公園開幕後，他常帶孩子來這邊玩，他發現獨角仙的撫育區，是金屬網與透明頂籠子，樹是新種，還沒長大，還沒有真正的樹蔭，更沒有所謂的生態環境，他在撫育區內裡看到多隻獨角仙的屍體，角和殼都還在。

台中市建設局表示，此園區獨角仙飼育區係依東勢林場專業團隊指導，模擬天然棲息環境設置撫育暨觀察區，以腐植土區為主體，周邊種植約40棵獨角仙喜愛的光蠟樹，打造穩定且友善的微棲地環境。獨角仙亦採分批方式入住，昨天活動主要為野放及生態復育推廣，全程均尊重生命教育理念及專家專業意見辦理。

針對民眾關心近期高溫及遮蔭不足問題，養工處已立即向專業團隊請益改善方式。專家建議，在光蠟樹尚未長成可提供完整樹蔭前，可於培育區上方增設遮陽黑網，並於棲息區鋪設落葉及相關自然覆蓋物，以提升遮蔭及降溫效果，營造更符合獨角仙生態需求的棲息環境。

後續養工處將持續觀察獨角仙生長情形及棲地環境狀況，適時調整管理措施，建設局表示，民眾如有相關建議可聯繫台中市養護工程處陳先生，電話：04-22289111 分機34051。

中興大學昆蟲學系助理教授蕭昀表示，國外曾出現新啟用生態公園，因樹小且規劃不當，未達復育成效情形，他建議中市府與合作的專業單位規劃，復育時程再慢一點，他說復育生態，動植物的棲息很重要，棲地環境適合，不需移放生物，生物也會進駐，如果不適合，移進的昆蟲也會飛走。

客委會主委江俊龍表示，昨天捐贈獨角仙活動他先捐出30隻，並未放在撫育區，而是野放在樹上，很多獨角仙一放就飛走，他答應捐贈100隻獨角仙將分批捐出，等園區生態和棲地適合再逐批進駐。

台中市府建設局斥資9385萬元興建，打造兼具生態教育與遊憩功能的獨角仙生態公園，推動獨角仙復育，中市府客家事務委員會主委江俊龍捐贈100隻獨角仙成蟲進駐園區，昨天由黃國榮副市長代表盧秀燕市長，率建設局長陳大田與江俊龍主委共同舉辦入住儀式。圖／台中市府提供
台中市府建設局斥資9385萬元興建，打造兼具生態教育與遊憩功能的獨角仙生態公園，推動獨角仙復育，中市府客家事務委員會主委江俊龍捐贈100隻獨角仙成蟲進駐園區，昨天由黃國榮副市長代表盧秀燕市長，率建設局長陳大田與江俊龍主委共同舉辦入住儀式。圖／台中市府提供

台中市府建設局斥資9385萬元興建，打造兼具生態教育與遊憩功能的獨角仙生態公園，推動獨角仙復育。記者游振昇／攝影
台中市府建設局斥資9385萬元興建，打造兼具生態教育與遊憩功能的獨角仙生態公園，推動獨角仙復育。記者游振昇／攝影

台中市府建設局斥資9385萬元興建，打造兼具生態教育與遊憩功能的獨角仙生態公園，推動獨角仙復育，中市府客家事務委員會主委江俊龍捐贈100隻獨角仙成蟲進駐園區，昨天由黃國榮副市長代表盧秀燕市長，率建設局長陳大田與江俊龍主委共同舉辦入住儀式。圖／台中市府提供
台中市府建設局斥資9385萬元興建，打造兼具生態教育與遊憩功能的獨角仙生態公園，推動獨角仙復育，中市府客家事務委員會主委江俊龍捐贈100隻獨角仙成蟲進駐園區，昨天由黃國榮副市長代表盧秀燕市長，率建設局長陳大田與江俊龍主委共同舉辦入住儀式。圖／台中市府提供

獨角仙 復育 死亡

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