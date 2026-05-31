哈士奇深夜偷溜看皮克敏？ 嘉市遊客與南門警聯手送迷途毛孩返家

嘉義市政府日前舉辦皮克敏活動吸引大批遊客湧入，1隻哈士奇日前深夜也想湊熱鬧，趁家人不注意開溜，獨自在市區街頭閒晃。這隻毛茸茸的「不速之客」因為外型吸睛、眼神淡定，走在路上立刻成為現場焦點。不少沉浸在抓寶樂趣中的遊客看到這隻狗，還忍不住笑問牠是不是也來找皮克敏。

南門所副所長劉弘達表示，這隻狗雖親人但逛街逛到略顯疲憊，熱心民眾擔心牠在夜間車流中發生危險，便主動安撫，並與警方聯手展開一場溫暖的尋主任務。

警員徐明暉隨即在派出所倒水服侍這位狗貴賓，一邊安撫情緒，一邊火速查詢失主資訊，扮演起臨時的毛孩守護員。

當飼主接獲通知急忙趕到派出所，看到自家這隻逃家慣犯竟然安然無恙，正在享受明星般的待遇，當場又好氣又好笑。

這隻狗一見到主人，立刻瘋狂搖尾巴、吐舌撒嬌，完全忘記自己剛剛闖了場深夜大冒險。飼主頻頻感謝熱心遊客與警方幫忙，表示還好遇到大家，不然真的不知道要找到什麼時候，現場民眾隨後也紛紛與這隻逗趣的哈士奇合影，留下溫馨又搞笑的畫面。