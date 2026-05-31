快訊

國泰航空登機閘口明起提前5分鐘關閉 高雄6月試辦多元計程車機場載客

NBA／重返總冠軍賽！馬刺7戰淘汰衛冕軍雷霆 溫班亞瑪激動落淚

6月交通新制1次看 70歲高齡駕駛要換照、汽車考照筆試取消是非題

聽新聞
0:00 / 0:00

民團促修法推廣安全蛇夾 已過5000人附議門檻

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
友善蛇夾主要材質為鋁合金管身搭配塑膠或橡膠材質的夾具，非傳統的金屬細長鋸齒狀構造且夾具接觸面平整，能保護蛇類免受嚴重傷害。圖／臺灣爬行類動物保育協會提供
友善蛇夾主要材質為鋁合金管身搭配塑膠或橡膠材質的夾具，非傳統的金屬細長鋸齒狀構造且夾具接觸面平整，能保護蛇類免受嚴重傷害。圖／臺灣爬行類動物保育協會提供

隨著時序進入夏季，蛇類進入大眾視野的機率也變高，然而傳統金屬蛇夾對蛇類危害極大，常因施力不當造成不可逆的重創。日前有民眾於公民政策網路參與平台提案，要求全面推廣使用友善安全蛇夾，日前已提案附議通過，附議人數已逾5400人。

傳統鋸齒狀金屬蛇夾力道集中且強硬，極易致蛇因驚嚇掙扎而受傷，夾力過大會直接導致內臟破碎、出血，傷勢嚴重，最後痛苦死亡。許多團體多次建議建議使用蛇鉤、前端平鈍的安全蛇夾，或以掃把與垃圾桶等方式將蛇移走，但各縣市捕蜂捉蛇團隊仍常使用金屬蛇夾。

該提案指出，傳統蛇夾夾合力道不均，容易導致蛇類滑脫，增加第一線處理人員如消防員、委外廠商被反噬咬傷的風險，雖目前法規已禁用捕獸鋏，但對於同樣具有高度致殘風險的傳統蛇夾尚無明確規格規範，應由林保署訂定標準，規定蛇夾應具備加寬平整夾面、圓弧導角或防傷橡膠墊片，並規定各縣市政府消防局及委外捕蛇團隊，必須全面配置符合友善標準的安全蛇夾。

該提案說，應評估將不符規範的銳利型金屬蛇夾列為禁止販售項目，或僅限特定農業用途申請，並製作正確使用蛇夾的示範影片，強調固定而非夾斷的操作邏輯，以減少非必要的野生動物傷亡，符合生態永續價值，更展現台灣在野生動物友善管理上的法規進步性。

該提案雖待7月27日由主管機關林業及自然保育署回應，不過林保署事先回應表示，已陸續於2023年至2025年多次發函告知地方政府執行捕蛇作業時，除注意執勤人員安全外，應優先採用安全蛇夾或蛇鉤等友善工具辦理，由於附議已經通過，後續將規畫相關座談會討論修法意見。

延伸閱讀

暖化助攻 苗栗鬧蛇患 毒蛇3年破千尾

駁放生傳聞 專家：繁殖季遇蛇很正常

男爬山驚見枯葉藏「大白蛋」立刻逃跑 網友認出是劇毒眼鏡王蛇巢穴

醫院AI應用指引公布 強調病人知情權

相關新聞

民團促修法推廣安全蛇夾 已過5000人附議門檻

隨著時序進入夏季，蛇類進入大眾視野的機率也變高，然而傳統金屬蛇夾對蛇類危害極大，常因施力不當造成不可逆的重創。日前有民眾於公民政策網路參與平台提案，要求全面推廣使用友善安全蛇夾，日前已提案附議通過，附議人數已逾5400人。

寵物不可放養 新北汐止貓咪疏縱致死遭罰4.5萬元

新北市動保處日前獲報汐止區有1隻「流浪貓」狀況極差，緊急送醫掃瞄晶片發現有主人，但後來貓咪病重往生，飼主經通知未到案，動保處決定依疏縱及未完成防疫措施等違規行為，開罰4萬5千元罰鍰。

花蓮吉安南濱路發現死亡麝香貓 身上3處穿刺傷疑遭犬隻攻擊

花蓮縣動植物防疫所接獲通報有一隻「果子狸」倒臥車道死亡，原以為遭路殺，帶回發現是保育類麝香貓，且身上有圓形穿刺傷口，懷疑遭犬隻攻擊，已送農業部獸醫研究所檢驗是否狂犬病帶原。

臉上有紋路、蹤跡橫跨台菲 中山大學發表新魚種「紋面韌鰕虎」

存活溪流的淡水魚臉上也有紋面印記，國立中山大學借調擔任國家實驗研究院海洋中心主任廖德裕特聘教授，與博士生莊維誠共同發表新種魚類「紋面韌鰕虎」，不僅因臉部特殊紋路而得名，更成為串聯生物多樣性、島嶼演化與文化記憶的重要發現，也讓台灣已知韌鰕虎增至7種。

日本椿象大爆發！較往年增40倍 專家揭防治關鍵：拉窗簾、不刺激

據日媒「RKB每日放送」報導，2026年觀察到的椿象捕獲數量，在福岡和佐賀縣竟高達往年平均值的40倍之多。專家分析，造成今年椿象猖獗的主因為「暖冬」。由於冬季生存率大幅提高，經過寒冬後存活的數量達往年平均的7倍，相較於兩年前的爆發期也多出3倍。

「海上白色精靈」迷航癱坐瑞芳海岸 新北動保處即刻救援

新北市瑞芳區濱蝙蝠洞磯釣平台，近日有釣客發現一隻羽色雪白、嘴喙鮮橘海鳥蜷縮海岸岩塊角落，神情疲憊，疑似因迷航或長途飛行耗盡體力而落難。民眾擔心牠遭流浪動物攻擊或車輛驚擾，通報新北市動保處協助救援。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。