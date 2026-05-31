民團促修法推廣安全蛇夾 已過5000人附議門檻

隨著時序進入夏季，蛇類進入大眾視野的機率也變高，然而傳統金屬蛇夾對蛇類危害極大，常因施力不當造成不可逆的重創。日前有民眾於公民政策網路參與平台提案，要求全面推廣使用友善安全蛇夾，日前已提案附議通過，附議人數已逾5400人。

傳統鋸齒狀金屬蛇夾力道集中且強硬，極易致蛇因驚嚇掙扎而受傷，夾力過大會直接導致內臟破碎、出血，傷勢嚴重，最後痛苦死亡。許多團體多次建議建議使用蛇鉤、前端平鈍的安全蛇夾，或以掃把與垃圾桶等方式將蛇移走，但各縣市捕蜂捉蛇團隊仍常使用金屬蛇夾。

該提案指出，傳統蛇夾夾合力道不均，容易導致蛇類滑脫，增加第一線處理人員如消防員、委外廠商被反噬咬傷的風險，雖目前法規已禁用捕獸鋏，但對於同樣具有高度致殘風險的傳統蛇夾尚無明確規格規範，應由林保署訂定標準，規定蛇夾應具備加寬平整夾面、圓弧導角或防傷橡膠墊片，並規定各縣市政府消防局及委外捕蛇團隊，必須全面配置符合友善標準的安全蛇夾。

該提案說，應評估將不符規範的銳利型金屬蛇夾列為禁止販售項目，或僅限特定農業用途申請，並製作正確使用蛇夾的示範影片，強調固定而非夾斷的操作邏輯，以減少非必要的野生動物傷亡，符合生態永續價值，更展現台灣在野生動物友善管理上的法規進步性。

該提案雖待7月27日由主管機關林業及自然保育署回應，不過林保署事先回應表示，已陸續於2023年至2025年多次發函告知地方政府執行捕蛇作業時，除注意執勤人員安全外，應優先採用安全蛇夾或蛇鉤等友善工具辦理，由於附議已經通過，後續將規畫相關座談會討論修法意見。