寵物不可放養 新北汐止貓咪疏縱致死遭罰4.5萬元

新北市動保處日前獲報汐止區有1隻「流浪貓」狀況極差，緊急送醫掃瞄晶片發現有主人，但後來貓咪病重往生，飼主經通知未到案，動保處決定依疏縱及未完成防疫措施等違規行為，開罰4萬5千元罰鍰。

這隻貓咪在汐止區龍安街被發現時已極度瘦弱，熱心民眾將牠送到動物醫院檢查出嚴重上呼吸道感染，診治後仍因病重引發敗血症及低血糖不治。動保處透過晶片資料比對，確認是已絕育的混種母貓，調查確認飼主未盡妥善照護義務。

根據動物保護法第5條第2項第10款，寵物飼主對其管領之動物，應提供妥善照顧。綜合醫療記錄及調查事證認定構成違規事實，依同法第30條裁處罰鍰1萬5千元。且飼主未依規定完成狂犬病疫苗防疫卻放養貓隻，違反動物傳染病防治條例第13條第2項及新北市政府公告規定，裁處罰鍰3萬元。

新北市動保處呼籲，飼養寵物即負有妥善照顧責任，飼主除應提供適當飲食、醫療及生活環境外，每年對於未管領於室內之貓，應定期施打狂犬病疫苗。此外也應避免寵物任意外出遊蕩，以免發生疾病、走失或意外傷亡。民眾如發現疑似動物受虐、棄養或疏於照護等情事，可立即通報1999市政專線或撥打1959動物保護專線，共同守護動物福祉。