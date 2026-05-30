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花蓮吉安南濱路發現死亡麝香貓 身上3處穿刺傷疑遭犬隻攻擊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
一隻二級保育類動物麝香貓，被民眾發現躺在花蓮吉安鄉南濱路車道，已經死亡。圖／花蓮縣動植物防疫所提供
一隻二級保育類動物麝香貓，被民眾發現躺在花蓮吉安鄉南濱路車道，已經死亡。圖／花蓮縣動植物防疫所提供

花蓮縣動植物防疫所接獲通報有一隻「果子狸」倒臥車道死亡，原以為遭路殺，帶回發現是保育類麝香貓，且身上有圓形穿刺傷口，懷疑遭犬隻攻擊，已送農業部獸醫研究所檢驗是否狂犬病帶原。

動防所長周黃得榮說，昨天上午8時接到民眾通報，在吉安鄉南濱路北上車道，發現一隻「果子狸」，疑似遭路殺死亡。動防所人員從民眾提供的照片判斷，死亡的並非果子狸，而是珍貴稀有保育類野生動物麝香貓，前往帶回。

獸醫初步檢查，這隻死亡麝香貓體長50公分，體重約1.9公斤，為雄性，身上還發現3處小的圓形穿刺傷口，疑似是犬隻牙齒造成，懷疑可能遭到流浪犬攻擊。

周黃得榮說，麝香貓主要棲息在低海拔山區，這隻死亡的麝香貓被發現的地點在靠近新天堂樂園的南濱路，當地在車流量大，會在該處出現有些異常，已將個體送到新北市淡水的獸醫研究所，檢驗確認是否有狂犬病帶原。

一隻二級保育類動物麝香貓，被民眾發現躺在花蓮吉安鄉南濱路車道，已經死亡。圖／花蓮縣動植物防疫所提供
一隻二級保育類動物麝香貓，被民眾發現躺在花蓮吉安鄉南濱路車道，已經死亡。圖／花蓮縣動植物防疫所提供

一隻二級保育類動物麝香貓，被民眾發現躺在花蓮吉安鄉南濱路車道，已經死亡。圖／花蓮縣動植物防疫所提供
一隻二級保育類動物麝香貓，被民眾發現躺在花蓮吉安鄉南濱路車道，已經死亡。圖／花蓮縣動植物防疫所提供

花蓮 麝香貓 流浪犬

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