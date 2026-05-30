（示意圖／台灣偵探職業總會提供）

日前雲林地區協尋愛犬「陳美琪」的事件引發全台關注，根據媒體報導，飼主在愛犬走失後於社群平台發文求助，甚至開出50萬元的高額賞金，消息迅速在網路上發酵，不只吸引大量網友轉發，還一度掀起全民總動員的協尋熱潮，後續確認「美琪」已由同村長輩尋獲，平安回到飼主身邊。本事件之所以能快速引爆輿論，並不只是懸賞金額驚人，同時它也讓更多人發覺，對飼主而言，毛孩不只是寵物，更是真正的家人。

毛孩飼養規模擴大、晶片制度推進，協尋需求不減反增

農業部今年公布的114年全國家犬、家貓飼養數量推估結果顯示，全台家犬約 146萬隻，家貓約174萬隻，家貓數量不只持續成長，還已超越家犬，顯示台灣家庭與犬貓之間的依附關係正持續加深。另一方面，農業部也已將家貓納入應辦理寵物登記對象，若家貓事先植入晶片並完成寵物登記，走失後經拾獲掃描晶片即可通知飼主領回，能有效提高尋回機率。當飼養基數變大、規範制度也逐步到位，與走失協尋相關的服務就會逐步往資訊整合、排查協助、晶片確認、監視器比對與更有效率的搜尋計畫。

換句話說，所謂的尋寵經濟，它本質上正是寵物家庭化之後所衍生出的風險管理與協尋服務需求。過去寵物走失常被視為倒楣、再養一隻就好，但現在越來越多飼主把寵物定義為一起生活多年、每天陪伴、共同經歷人生起伏的家人。所以當牠走失時，飼主願意投入更高的協尋獎金，甚至尋求專業徵信社、私家偵探的寵物走失協尋服務。

台灣偵探職業總會：寵物協尋委託明顯增長，相關案件增幅約3成

台灣偵探職業總會候任理事長許時偉指出，近年會員端接獲的走失寵物協尋諮詢與實際委託案件，較過往已有明顯成長。若以近期會員回報與案件類型變化來看，相關寵物協尋需求增幅約達3成。專家分析，尋寵經濟之所以快速受到關注，背後其實有兩個非常關鍵的原因。

第一，是毛孩家庭化的程度越來越高。過去不少人把寵物視為陪伴型動物，但現在越來越多飼主會直接把犬貓視為家中的一份子，甚至將牠們視為孩子、手足或精神支柱。也正因如此，一旦寵物逃家、走失，飼主所承受的心理壓力與情緒衝擊其實不亞於家人失聯，願意投入高額賞金、時間與人力，自然也就不難理解。

第二個原因，則是資訊工具雖然變多，但真正能有效整合線索的人卻不一定足夠。現在飼主在寵物走失後，第一時間通常都會自己去找、到社群平台上發文、請朋友轉貼、加入地方社團，甚至張貼協尋傳單。但問題就在於，資訊雖然擴散得很快，卻不代表線索會自動篩選與即時確認。目擊回報是否屬實、監視器畫面是否能及時調閱、熱點區域該如何判斷、寵物可能移動的路線是否符合牠的習性，這些都不是單靠轉發貼文就能解決的事。當資訊量越大、越零散，反而越需要有經驗的人進行整合、交叉比對、判讀與實地探查。

資深偵探許時偉表示，很多人以為徵信社的寵物協尋只是幫忙找一找、四處問一問，但實際上的寵物協尋偵探是一種高度客製化的調查工作。像是針對走失時間點、最後出現位置、附近道路與車流、是否鄰近公園、農地、排水溝、停車場、工地或超商等環境條件做分析，再結合寵物本身的個性，例如是否怕生、是否親人、是否容易受驚嚇、是否習慣固定動線等，推估出較可能的移動範圍與搜尋方式，同時透過人力充足的優勢來進行大範圍的地毯式搜查。

從這一波高額懸賞尋犬事件來看，也再次說明台灣社會對毛孩的情感關係早已今非昔比。當寵物不再只是寵物，而是家庭成員時，與之相關的商品、服務自然也都會更加細緻與專業。從晶片登記、尋寵社群互助、監視器調閱、實地訪查到協尋獎金的升高，這些原本相對分散的行動，如今正在逐步匯聚成一種新型的服務市場。也就是說，尋寵經濟的崛起，並不只是因為少數高額賞金新聞吸睛，而是整體飼養文化、家庭觀念與資訊協尋模式同步改變後的必然結果。

本文章來自《桃園電子報》。原文：毛孩走失掀高額賞金潮，台灣偵探職業總會曝協尋寵物案件增3成