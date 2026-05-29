臉上有紋路、蹤跡橫跨台菲 中山大學發表新魚種「紋面韌鰕虎」

存活溪流的淡水魚臉上也有紋面印記，國立中山大學借調擔任國家實驗研究院海洋中心主任廖德裕特聘教授，與博士生莊維誠共同發表新種魚類「紋面韌鰕虎」，不僅因臉部特殊紋路而得名，更成為串聯生物多樣性、島嶼演化與文化記憶的重要發現，也讓台灣已知韌鰕虎增至7種。

這種體型不大的魚類，最醒目的特徵來自雄魚臉部兩道深色縱紋，研究人員首次仔細觀察時，這兩道線條讓人立刻聯想到原住民紋面圖樣。

除了宛如紋面的臉部花紋外，雄魚吻鼻部帶有鮮明藍色，臀鰭基部具有較寬的褐色縱帶；進入繁殖期後，身體中央還會出現一道從背部延伸至腹部的棕色寬帶，在溪流中格外顯眼，雌魚則在泄殖腔周圍具有橘紅色斑塊，與其他同屬物種形成明顯區別。

研究團隊2019年前往菲律賓民答那峨島南部採集時，就察覺這種韌鰕虎與已知物種有所不同。經多年比對分析後發現，牠除了花紋獨特，還具有明顯突出的上唇、較少的前上頜齒數量，以及特殊的臉部感覺乳突排列等特徵，最終確認為全新物種。

為向原住民族文化致敬，研究團隊以太魯閣族語「ptasan」作為命名，也讓這尾新魚種成為分類學研究與人文意涵結合的代表案例。

更特別的是，紋面韌鰕虎的分布範圍橫跨台灣與菲律賓，主要棲息於獨立溪流的上游環境，分布自台灣北部一路延伸至菲律賓民答那峨島南端，展現典型的跨島嶼分布特性。

由於台灣與菲律賓部分原住民族皆存在紋面文化傳統，「紋面」之名不僅呼應魚體外觀，也巧妙連結兩地共享的文化脈絡與生物地理歷史。

廖德裕指出，紋面韌鰕虎是首個以台灣作為模式產地發表的韌鰕虎新種，讓已知韌鰕虎種類增加至7種，這項發現不僅補上台灣溪流魚類分類的重要拼圖，也有助於未來評估河川生態系與保育策略。

他表示，紋面韌鰕虎外觀與目前列為台灣保育類的棘鱗韌鰕虎相當相似，長期以來容易被混淆，此次研究釐清兩者差異，對於物種辨識及保育工作具有重要意義。

研究團隊同時重新檢視另一保育魚類民答那峨韌鰕虎的分類地位，確認原記載於印尼哈馬黑拉島的喜鬥韌鰕虎其實是同物異名，並修訂分布範圍，證實該物種廣泛存在於台灣及東南亞多個島嶼。