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日本椿象大爆發！較往年增40倍 專家揭防治關鍵：拉窗簾、不刺激

聯合新聞網／ 綜合報導
今年受暖冬影響，日本的椿象數量大幅超越往年。 示意圖／ingimage
今年受暖冬影響，日本的椿象數量大幅超越往年。 示意圖／ingimage

據日媒「RKB每日放送」報導，2026年觀察到的椿象捕獲數量，在福岡和佐賀縣竟高達往年平均值的40倍之多。專家分析，造成今年椿象猖獗的主因為「暖冬」。由於冬季生存率大幅提高，經過寒冬後存活的數量達往年平均的7倍，相較於兩年前的爆發期也多出3倍。

椿象帶來的危害主要集中在農業與居家環境。在農業方面，椿象會以口器刺入果實吸取汁液，若大量發生，將嚴重影響桃子、梨子等果樹的產量，目前佐賀、長崎及熊本縣皆已發布相關注意警報。佐賀縣果樹試驗場病蟲害研究負責人白石祥子表示，今年一天最多是6千隻，是這十幾年來最多的一次。對一般民眾而言，椿象不僅會聚集在陽台紗窗或牆面上，受到驚擾時分泌的臭味，更是讓人避之唯恐不及。

專家建議民眾應掌握「不吸引聚集、避免刺激」的原則。首先，因椿象有趨光性且通常在夜間活動，民眾可在天黑前拉上窗簾，或使用遮光簾，減少屋內燈光對椿象的吸引力。若在家中發現椿象，要謹記「避免刺激」，可用紙杯蓋住再放到屋外，避免椿象分泌臭氣。

蟲蟲 長崎 福岡 日本

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