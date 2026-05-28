台東今年首例！鼬獾異常現身白天咬人 動防所急送驗

台東縣太麻里鄉金崙村昨驚傳疑似狂犬病鼬獾咬人事件，一名民眾在山區住家附近遭鼬獾主動攻擊，雙腳被咬傷後，已自行前往南部大型醫院就醫。由於鼬獾屬夜行性動物，卻在白天現身且行為異常凶猛，引發地方高度警戒。縣動物防疫所已將捕獲的鼬獾送往農業部獸醫研究所檢驗，確認是否感染狂犬病。

金崙村長陳志偉表示，根據目擊者說法，這隻鼬獾疑似帶有攻擊性，直接朝人衝過去咬傷民眾，村辦公處也緊急透過社群提醒村民，近期山區已出現狂犬病案例，呼籲大家若在山區活動時遇到疑似異常動物，務必保持距離，不要靠近或接觸。

這起事件發生在金崙溫泉山區附近，目擊民眾表示，鼬獾當時不但沒有逃離，反而主動衝向人攻擊，讓附近居民相當震驚。消息傳出後，村民之間也開始互相提醒，擔心山區還有其他感染狂犬病的野生動物出沒。

有當地居民坦言，過去雖然偶爾會在山區看到鼬獾，但多半是夜晚出現，很少白天現身，「現在連白天都跑出來，真的會怕」，也有村民擔心家中放養在山上的狗隻遭感染，希望政府能加強巡查與防疫宣導。

縣動物防疫所指出，鼬獾原本就是台灣狂犬病主要野生動物宿主之一，通常屬於夜行性動物，若白天活動且行為異常，步態不穩、主動攻擊等行為，都屬高風險警訊，感染狂犬病的可能性相當高。

動防所統計，全縣自2013年至2025年間，已累計驗出239例鼬獾狂犬病陽性案例。今年截至5月，民眾通報發現的鼬獾已有3隻，其中1隻已確認感染狂犬病，這次咬傷民眾的案件，則是今年縣內首起疑似狂犬病鼬獾攻擊人事件。

由於狂犬病一旦發病，死亡率幾乎百分之百，動防所提醒，民眾若遭野生動物抓傷、咬傷，務必立即以大量清水與肥皂沖洗傷口，並盡速就醫評估是否施打疫苗。同時也呼籲飼主盡快帶家中犬貓完成狂犬病疫苗接種，避免犬貓遭野生動物咬傷後成為傳播媒介。