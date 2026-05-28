【動物冷知識】南方定居型虎鯨超挑食只吃「這一味」 差點把自己餓到滅絕

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？海洋霸主虎鯨，不僅有超強的狩獵能力、幾乎什麼都吃，還懂得利用團隊合作狩獵，在海洋中就是食物鏈的頂端！！

然而，這群海洋霸主私底下卻非常挑食，有時甚至挑食到寧可把整個族群餓到瀕危，也絕對不肯換口味！

今天就讓我們一起來看看，三個關於虎鯨挑食的動物冷知識吧！

在許多電影裡，大白鯊是讓人聞風喪膽的海洋殺手，但在虎鯨眼裡，大白鯊不過是一道精緻的「開胃前菜」。

當鯊魚被迅速翻轉成腹部朝上、上下顛倒的姿勢時，會陷入一種稱為「強直靜止」的假死狀態。虎鯨也掌握了大白鯊這項弱點，他們會從大白鯊的上方與下方，以相反方向高速游過，利用水流擾亂鯊魚平衡，讓大白鯊翻肚失去反抗能力，再趁機展開獵殺。

而在這場史詩級獵殺結束後，虎鯨也不會把整條鯊魚狼吞虎嚥。他們反而像外科醫生一樣，精準地咬開大白鯊胸鰭附近的位置，只取出那塊富含高能量油脂的「肝臟」享用。

至於剩下的鯊魚肉呢？對虎鯨來說，鯊魚肉不夠油也沒多少營養，還帶著難以忽略的化學氣味。與其花力氣處理，不如直接放棄。換句話說他們整場獵殺的重點，只鎖定在大白鯊那肥美鮮嫩的肝臟！！

在海洋裡，虎鯨有時會盯上大型鯨類的幼崽。

他們通常不會正面硬碰母鯨，而是用圍繞、切割隊形的方式，持續施壓，試圖讓母子短暫分開。一旦母鯨被迫轉向防守，虎鯨群就會立刻從側面切入，把幼崽隔離開來。

虎鯨會用寬大的背部直接把鯨魚寶寶「舉起來」載走，由於寶寶還太小、根本不擅長游泳，只能絕望地被虎鯨群半推半馱，強行帶離母親身邊。

當被帶到母鯨難以追上的位置後，虎鯨群便會開始最後的獵殺。他們會不斷壓制幼鯨浮上海面換氣，讓他逐漸耗盡體力，最終活活溺斃。

付出了這麼大的智謀與勞力，虎鯨往往只吃掉寶寶最軟嫩、富含高脂肪的「舌頭」，剩下的好幾噸鯨魚肉直接棄屍海底。

對虎鯨而言，這場獵殺從來不是「全部吃完」，而是精準挑走最值得的那一口。

前面兩者展示了虎鯨為了追求特定美食的殘酷與瘋狂，但有一群虎鯨，卻因為對食物的「過度貞潔」，差點讓自己滅絕。

生活在北美太平洋西北海域的「南方定居型虎鯨」，是一群嚴格的純吃魚派。更挑剔的是，在他們代代相傳的飲食文化中，高能量、體型大的「帝王鮭」佔了高達 80% 以上的菜單。

然而，近年來因為人類興建水壩與過度捕撈，野生帝王鮭的數量面臨崩潰。最荒謬也最令人心疼的是，即便同一個海域裡還有其他種類的魚蝦，甚至是肥美的海豹在旁邊游來游去，這群虎鯨也因為堅守「媽媽傳下來的飲食文化」，寧可挨餓、流產、生病，也絕對不願意換口味。

這種無比的固執，導致整個族群至今只剩下 70 幾頭，成了瀕危的物種。

只能說，這些傢伙挑食起來，不是浪費食物，就是差點把自己餓到滅絕！

參考資料：1、2、3