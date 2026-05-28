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農業部推「寵物美容定型化契約」減少糾紛 高雄動保處：保障雙方權益

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
農業部今年5月公告「犬貓美容服務定型化契約應記載及不得記載事項」，高市動保處隨之加強宣傳並表示，藉由定型化契約降低服務過程糾紛意外。圖／高雄市農業局提供
農業部今年5月公告「犬貓美容服務定型化契約應記載及不得記載事項」，高市動保處隨之加強宣傳並表示，藉由定型化契約降低服務過程糾紛意外。圖／高雄市農業局提供

許多寵物飼主過去帶寵物去美容，常遇到店家臨時加價、退費投訴無門、美容師換人等糾紛，農業部今年5月公告「犬貓美容服務定型化契約應記載及不得記載事項」，高市動保處隨之加強宣傳並表示，藉由定型化契約降低服務過程糾紛意外，店家也能提升自我保護意識，也讓美容店通報飼主失聯(疑似棄養)的案例有明顯下降趨勢。

資深狗媽媽小娜（化名）分享，她養了4隻狗狗，這 8 年來的「寵物美容血淚史」讓她感觸良多，她笑說以前結帳才發現價格變貴、或是口頭約好的美容師現場換人，甚至想更換店家時，已預付的包季費用拿不回來，都只能自認倒楣，自從推行定型化契約後，「真的讓毛爸媽安心多了，條文寫得清清楚楚，不用再怕爭議！」

高市動保處表示，在輔導過程中，許多業者反映簽署契約好處很多，以往最怕遇到飼主遲不接回毛孩，或是毛孩有心血管疾病等重大病史，卻未主動告知店家而發生突發狀況，現在透過簽訂定型化契約，店家能合法取得緊急聯絡資訊，大幅降低服務過程中的糾紛與意外。

此外，動保處更發現，自從推廣簽約、店家自我保護意識提升後，寵物美容店通報飼主失聯(疑似棄養)的案例有明顯下降趨勢。還有許多業者發揮巧思，將契約範本結合平板電腦數位簽署，或製作精美的海報貼在店門口，讓簽約這件事成為專業服務的保證。不論是做生意提供服務的店家還是疼愛毛孩的飼主，簽署定型化契約是「保障彼此權益的第一步」。

農業局長姚志旺表示，為了營造更友善的消費環境，未來將持續推廣契約的普及化，「這份定型化契約不只是為了規範，更是為了建立專業與透明的信任感。透過契約的簽訂，不僅保障了消費者的權益，也讓高雄的寵物美容產業邁向更專業、更有品質的里程碑，達成動物、業者與飼主的三贏局面！」

農業部今年5月公告「犬貓美容服務定型化契約應記載及不得記載事項」，高市動保處隨之加強宣傳並表示，藉由定型化契約降低服務過程糾紛意外。圖／高雄市農業局提供
農業部今年5月公告「犬貓美容服務定型化契約應記載及不得記載事項」，高市動保處隨之加強宣傳並表示，藉由定型化契約降低服務過程糾紛意外。圖／高雄市農業局提供

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