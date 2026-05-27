懸賞50萬！同村阿伯找到「陳美琪」 飼主嘆願傾盡所有換回寶貝：要吃土了

家住桃園的陳小姐的愛犬「陳美琪」5月24日在雲林縣二崙鄉公婆住家走失，陳小姐發文懸賞50萬元協尋，在雲林掀起尋找「美琪」熱潮，「美琪」昨天在離住家800公尺一處民宅被同村長輩尋獲，外界關心50萬獎金後續，陳小姐今在Threads發文，「總之會履行承諾…之後要開始吃土了」。

陳小姐懸賞50萬元協尋訊息曝光，全台掀起尋找「美琪」熱潮，並在網路社群引起熱議，昨天上午，在距離陳小姐公婆家僅800公尺的65歲廖姓阿伯在住家院子陰涼處發現「美琪」，陳小姐與先生前往阿伯家，確認是「美琪」無誤，更發現阿伯的女兒是先生的同學。阿伯昨表示，50萬獎金太多了，並說不用拿那麼多。

面對外界關注後續獎金到底給多少，陳姓飼主今天在Threads發文，指接下來她會安安靜靜，不再發文或回應，只會繼續轉發其他需要找尋的動物貼文，謠言說她是很有錢，或是為了騙錢、騙流量、為了賣東西，都不是真的，她是一個普通人，只是願意傾盡所有來換回寶貝。

並說，為避免法律爭議，不提供後續詳細獎金細節，總之會履行承諾，強調尋獲者人真的很善良，請不要打擾他們，無論錢的流向，總之，之後她就要開始吃土了。