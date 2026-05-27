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澎湖青螺濕地赫見3隻海豚擱淺死亡 死因待解剖
澎湖青螺濕地今天發現有3隻擱淺死亡的熱帶斑海豚，是否為沙港西港自行游出的3隻，將由中華鯨豚協會來進行解剖比對，以了解真正死因。
澎湖縣政府農漁局今天中午接獲岸巡紅羅安檢所通報，在湖西青螺濕地發現有3隻擱淺死亡的海豚，經初步影像確認物種為熱帶斑海豚，其中一隻為雄性個體，還未有明顯腫脹與腐敗跡象，將先移置至解剖場。
農漁局表示，今天所發現的3隻擱淺死亡的熱帶斑海豚，是否為昨天由沙港西港在滿潮時，自行游出的3隻熱帶斑海豚，將由中華鯨豚協會比對，以釐清動物死因並比對動物身分。
農漁局呼籲民眾，如遇迷航或擱淺之鯨豚與海龜，勿餵食或干擾其活動，共同維護海洋保育類動物之安全，請儘速撥打118或農漁局電話06-9262620-110，讓專業保育及救援團隊能及時執行救援工作，協助其順利回歸自然環境。
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