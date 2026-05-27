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紅火蟻入侵金門生態浮島 半年投藥見效水獺重登島

中央社／ 記者吳玟嶸金門27日電
金門地區供歐亞水獺進食、休息使用的生態浮島在2025年遭紅火蟻入侵，導致水獺不再使用。當地保育團體再生魚坊與金門縣政府投藥半年後，紅外線自動相機已拍到水獺再次登上浮島影像。（再生魚坊提供）中央社
金門地區供歐亞水獺進食、休息使用的生態浮島在2025年遭紅火蟻入侵，導致水獺不再使用。當地保育團體再生魚坊與金門縣政府投藥半年後，紅外線自動相機已拍到水獺再次登上浮島影像。（再生魚坊提供）中央社

金門2座供歐亞水獺棲息的生態浮島去年遭紅火蟻入侵，導致水獺不再使用，經歷保育團體再生魚坊與金門縣府半年投藥除蟻，自動相機已觀察到水獺終於重返浮島。

2023年再生魚坊團隊在金門青嶼1座生態池中放置2座生態浮島，增加金門水系環境多樣性，在人工環境中打造水獺能夠休息、進食空間。浮島上紅外線自動相機也持續觀測到有水獺登島。

每年5月最後1個週三是世界水獺日，再生魚坊臉書（Facebook）今天發文表示，魚坊與縣府合作製作的「水獺生態浮島」是水獺及水鳥的秘密基地，但去年卻面臨紅火蟻入侵，導致水獺不得不被迫離開。

再生魚坊指出，魚坊與縣府合作化身「除蟻特攻隊」，展開長達半年的紅火蟻定期投藥，經過半年努力，今年透過浮島上架設的紅外線自動相機，捕捉到水獺重新登島；再生魚坊也表示，過去只有觀察到單隻水獺登島，這次驚喜發現有2隻水獺登島，「在今天這個屬於牠們的日子裡，把這個『雙喜臨門』的新紀錄分享給大家」。

關於金門紅火蟻問題，金門縣動植物防疫所長樊德正告訴中央社記者，目前金門防治紅火蟻，除民眾可至防疫所索取防治餌劑投放，在防檢署支持下已開始透過無人機投藥，以提升覆蓋率。

樊德正說，過去透過人力投藥，可能因為地形等因素有投放死角，無人機投藥能夠更精準撒布、自動化規劃路徑平均投放，克服地形限制以提升全域防治效果，去年已先在烈嶼鄉試驗，因發生率有降低，今年開始在金門本島、烈嶼鄉都會以無人機陸續投藥防治。

他也表示，時序進入夏天，紅火蟻進入生長及繁殖活躍時期，呼籲民眾共同防治，可至防疫所或各鄉鎮公所索取防治餌劑。

金門 水獺 紅火蟻

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