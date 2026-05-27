台東淺山驚見66公斤母熊誤踩套索受困 19人上山搶救

林業及自然保育署台東分署今上午接獲民眾通報，位於卑南鄉斑鳩附近海拔僅428公尺的美農淺山，有台灣黑熊受困陷阱。分署隨即會同野灣野生動物保育協會、下賓朗部落族人及初鹿派出所員警共19人，迅速趕赴現場救援，並將黑熊送往野灣野生動物醫院檢查照護。

分署表示，黑熊受困地點位於產業道路旁的陡峭地形，救援團隊抵達後克服地形挑戰，順利將黑熊後送野灣醫療團隊。經初步檢視，該黑熊為體重66公斤體態良好的成年母熊，右後肢因受套索而有紅腫現象，後續將由野灣野生動物醫院進一步檢查與進行必要照護，並於健康無虞後進行野放。

分署強調，這次救援行動能在很短的時間內完成，要感謝民眾及時通報，以及在地部落、醫療團隊、員警的通力合作，民眾若發現野生動物受傷或受困，請即刻撥打林業保育署24小時通報專線（0800-000-930）或縣府1999專線。

野灣野生動物保育協會工作人員，替黑熊進行傷肢處理。圖／林保署台東分署提供