金門歐亞水獺估僅百隻 北市動物園看得到

台北市立動物園表示，今天是「世界水獺日」，最新推估國內僅存於金門的歐亞水獺約只有100隻，主因是棲地縮減；園內現有10隻，歡迎民眾前往認識牠們。

每年5月最後一個星期三為「世界水獺日（WorldOtter Day）」，今年落在5月27日，動物園藉此時機發布國內歐亞水獺生存危急資訊，盼民眾重視。

動物園表示，國內僅存於大、小金門的歐亞水獺（Eurasian Otter），在台灣紅皮書名錄列「極危」（CR）物種，也是國內野生動物保育法的瀕臨絕種野生動物。

動物園說，2016年起在台灣大學教授李玲玲的指導下，運用分子生物學技術對個體分布進行監測、分析，由於歐亞水獺夜間活動、能潛水又善躲藏，追蹤不易，轉而以其善用糞便標記領域的習性著手調查。

動物園告訴中央社記者，他們將排遺帶回做基因定序發現，歐亞水獺族群數並不多，最新推估僅約100隻，並不及過往推測的100到150隻。

此外，動物園也發現，牠們吃魚、蝦、螃蟹、水鳥、水蛇及青蛙，但以魚為主，且淡水魚、海魚都有數種，其中淡水魚的吉利慈鯛、尼羅口孵魚，泛稱「吳郭魚」，出現在7成採集的排遺中，此為原產於非洲的外來物種，意外成了歐亞水獺的食物來源。

動物園指出，透過收容經救傷的個體，加上產下的後代，目前園內有10隻水獺，歡迎民眾前往認識牠們。

動物園並表示，水獺的生存持續受到人為活動干擾、路殺、棲地破碎化、缺水河川陸化、遊蕩動物侵襲等威脅，民眾若前往或經過棲地時，請帶走垃圾、減少干擾，落實保育。