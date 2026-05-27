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海科館罕見白化鱷雀鱔 長吻似鱷魚「飢餓獵食超凶殘」

中央社／ 基隆27日電
國立海洋科技博物館約8年前獲贈一隻罕見白化的錘骨雀鱔（圖），俗名鱷雀鱔。這隻白化鱷雀鱔全身潔白且略帶粉嫩色澤。不過鱷雀鱔生性凶猛，飢餓時的獵食行為更是凶殘。中央社
國立海洋科技博物館約8年前獲贈一隻罕見白化的錘骨雀鱔（圖），俗名鱷雀鱔。這隻白化鱷雀鱔全身潔白且略帶粉嫩色澤。不過鱷雀鱔生性凶猛，飢餓時的獵食行為更是凶殘。中央社

台北市發生男子抓走鱷雀鱔下肚遭罰，位於基隆海科館飼養1隻罕見白化鱷雀鱔，猶如穿著一身白色鎧甲，長吻則酷似鱷魚，咬合力十分驚人，且生性凶悍，獵食行為更是凶殘。

2名男子抓走台北市228和平公園「鱷魚火箭」鱷雀鱔下肚，並透過社群網站臉書（Facebook）成功大學釣魚社貼文，釣魚社發聲明道歉，台北市政府也將各罰新台幣3600元。

國立海洋科技博物館約8年前獲贈一隻罕見白化的錘骨雀鱔，俗名為鱷雀鱔，這隻白化鱷雀鱔全身潔白且略帶粉嫩的色澤，在魚缸內不疾不徐地向前推進，館方主要餵食魚肉，每天可吃下300公克，推測體重已逾10公斤，體長約1.2公尺。

海科館所屬潮境智能海洋館研究助理蔡宇鴻今天受訪時，形容鱷雀鱔個性「非常強勢且凶悍」，雖然同科中也有體型較小、僅1公尺多長的「佛羅里達雀鱔」，但無論體型大小，雀鱔科普遍具有高度攻擊性。

蔡宇鴻表示，鱷雀鱔原產於北美洲及中美洲，分布於佛羅里達、墨西哥灣水域，主要棲息於淡水區，但也能適應半淡鹹水的汽水域，研究顯示，鱷雀鱔壽命達50年，體重可達100公斤，屬於巨大物種。

蔡宇鴻提到，鱷雀鱔的嘴部酷似鱷魚，擁有極為強壯且銳利的牙齒，咬合力驚人，在原產地以魚、蝦為主食，甚至會獵食烏龜等爬蟲類，肚子餓時獵食行為更是凶殘，若在人工環境下嘗試混養，必須讓牠們隨時保持飽足狀態，否則極易發生攻擊行為。

早期水族界因看中鱷雀鱔凶猛、強壯的觀賞價值而引進台灣，引發一波飼養風潮，然而，許多飼主在購買時忽略鱷雀鱔驚人的成長速度，蔡宇鴻指出，許多飼主家中無法容納成長至1公尺，甚至近2.6公尺的巨型魚類，最後選擇棄養，如今鱷雀鱔在市面上已少見。

鱷魚 海科館 基隆

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