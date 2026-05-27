陳美琪後換阿妹！台南永康飼主懸賞20萬尋愛犬 牠有這些特徵快幫找

協尋愛犬又一起！雲林米克斯犬「陳美琪」日前在飼主懸賞50萬元後順利尋回，今再傳出台南永康飼主在網路社群懸賞20萬元愛犬「阿妹」，不過仍無音訊，飼主心急如焚。

據知，家住台南永康的吳小姐5天前發現愛犬「阿妹」不見蹤影，昨在「永康大小事」貼文，指米克斯愛犬「阿妹」是在22日下午4時40分許在永康區大灣路942巷449巷一處玉米田走失，「阿妹」已12歲，特徵有項圈，無圈繩，個性貪吃，不太親人。

吳小姐進一步指出，22日當天，外籍看護推著行動不便的母親外出散步，阿妹也像往常一樣跟在身旁，行經永康區大灣路與國光六街附近時，阿妹突然跑進一旁田裡，之後便沒有再跟著回家，家人發現不對勁，立刻展開地毯式搜尋，不過已不見蹤影，翌日已向警方報案。吳小姐還在文中說，若能提供關鍵線索助尋獲，將懸賞20萬元，還提供手機號碼通報，並指出已向鄰近大灣派出所備案。

警方今下午證實此事，並指出迄未接獲尋獲情事。

協尋愛犬又一起！雲林米克斯犬「陳美琪」日前在飼主懸賞50萬元後順利尋回，今再傳出台南永康飼主在網路社群懸賞20萬元愛犬「阿妹」，不過仍無音訊，飼主心急如焚。圖 ／民眾提供